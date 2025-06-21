Вестник Кавказа

Парламент Ирана намерен прекратить сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана намерен прекратить сотрудничество с МАГАТЭ
© Фото: сайт МАГАТЭ
Законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ планируют принять в парламенте Ирана. Причина – политизированная позиция организации.

Парламент Ирана намерен одобрить законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за его политизированной позиции, рассказал председатель иранского законодательного органа Мохаммад Багер Галибаф.

"Мы планируем принять в парламенте законопроект, который приостановил бы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока мы не получим объективных гарантий профессионального поведения этой международной организации"

- Мохаммад Багер Галибаф

Он подчеркнул, что МАГАТЭ не выполнило ни одно из своих обязательств и превратилось в политический инструмент.

Напомним, что прошлой ночью ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал на сегодня экстренное собрание Совета управляющих по возникшей ситуации на Ближнем Востоке.

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