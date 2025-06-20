МАГАТЭ пока не может оценить ущерб ядерным объектам Ирана

Глава МАГАТЭ сообщил, что на данный момент оценка ущерба, нанесенного ударами США по ядерным объектам Ирана невозможна. Он сообщил, что в Иран могут быть направлены дополнительные инспекторы для оценки ситуации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время Организация не может оценить урон, нанесенные американскими бомбардировками иранским ядерным объектам.

В ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Гросси рассказал, что США подтвердили, что использовали боеприпасы, проникающие сквозь грунт - иранские ядерные объекты находятся под землей.

"Очевидно, что Фордо также подвергся непосредственному воздействию, но степень повреждений внутри производства обогащенного урана невозможно точно определить"

– Гросси

Согласно информации, предоставленной Ираном МАГАТЭ, на трех объектах не зафиксировано повышения уровня радиации за их пределами.

МАГАТЭ готово продолжать работу в Иране, могут быть направлены дополнительные специалисты МАГАТЭ.

"Я готов немедленно выехать и наладить взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить защиту ядерных объектов и продолжение мирного использования ядерных технологий в соответствии с мандатом агентства"

– Гросси

Также глава МАГАТЭ призвал вернуться к дипломатии. По его словам, военная эскалация "задерживает дипломатическое решение по вопросу гарантий того, что Иран не получит ядерное оружие".

"Позвольте нам не дать закрыться окну возможностей для дипломатии. Позвольте нам не допустить крушение режима нераспространения ядерного оружия вне зависимости от личных позиций и взглядов"

– Гросси

Отметим, что ранее в МАГАТЭ не раз отмечали, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия.