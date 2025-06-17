Что такое МАГАТЭ: чем занимается организация, кто входит, за что ее критикуют?

В связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем и ударам по нескольким иранским ядерным объектам внимание мировой общественности приковано к МАГАТЭ. Расскажем, что такое МАГАТЭ, как расшифровывается аббревиатура, чем занимается, когда была создана, где находится штаб-квартира, какие у нее цели, задачи и структура.

Действия МАГАТЭ и отчеты теперь критически важны для оценки последствий и предотвращения гуманитарных и экологических катастроф.

Что такое МАГАТЭ и как расшифровывается?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, IAEA) - это автономная межправительственная организация, основанная в 1957 году в рамках системы ООН. Штаб-квартира расположена в столице Австрии, Вене, а региональные бюро - в Нью-Йорке, Токио, Женеве и других городах. Хотя МАГАТЭ координирует работу с ООН, оно не является специализированным учреждением, как ВОЗ или ЮНЕСКО, а действует на основе отдельного соглашения. На создание организации вдохновила речь президента США Дуайта Эйзенхауэра, посвященная использованию атомной энергии в мирных целях, от 8 декабря 1953 года Устав организации был утвержден в 1956, спустя год агентство начало работу.

Какова структура МАГАТЭ, кто ей управляет?

Совет управляющих (35 стран) - принимает резолюции, назначает гендиректора, контролирует гарантии;

Генеральная конференция - высший орган всех стран-участниц, утверждает бюджет и программы, собирается раз в год, обсуждая различные вопросы;

Секретариат во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси (с 2019 года) реализует оперативную деятельность через 6 департаментов: ядерной энергии, безопасности, гарантий, науки, технического сотрудничества и управления, отвечая за обеспечение выполнения решений;

Лаборатории и центры в Зайберсдорфе, Монако и Триесте поддерживают научные программы.

Какие страны входят в МАГАТЭ?

На момент 2025 года агентство объединяет 180 государств:

Основатели - 55 стран, включая СССР (правопреемник Россия), США, Великобританию, Турцию Францию и другие;

Новые участники - Коморы (2020), Самоа (2021), Сент-Китс и Невис, Тонга (2022), Гвинея, Кабо-Верде и Гамбия (2023), Сомали, Острова Кука (2024);

Страны-члены МАГАТЭ, не подписавшие ДНЯО - Израиль, Индия и Пакистан;

Палестина - государство-наблюдатель при ООН;

Никарагуа (1957-1970, 1977), Гондурас (1957-1967, 2003) и Камбоджа (1958-2003, 2009) выходили из МАГАТЭ, но потом снова присоединились;

Единственное государство, пока что окончательно покинувшее МАГАТЭ - КНДР (участвовала в 1974-1994 годах).

Ключевые особенности членства:

Все участники ДНЯО без ядерного оружия обязаны заключить с МАГАТЭ соглашения о проверках. Инспекторы контролируют мирный характер их программ;

В Совете управляющих места распределяются по географическому принципу;

Даже страны без АЭС (например, островные государства Тихоокеанского региона) участвуют для доступа к программам в медицине, сельском хозяйстве и радиационной безопасности.

Чем занимается МАГАТЭ?

Главная цель МАГАТЭ - это содействие мирному использованию ядерной энергии при обеспечении нераспространения ядерного оружия. МАГАТЭ можно назвать "надзирателем" в мире атома. Таким образом, миссия организации состоит в том, чтобы мощная энергия атома использовалась исключительно в мирных целях, принося пользу людям и планете, а также чтобы ее использование было максимально безопасным. Вот как это работает на практике, по основным направлениям:

Гарантии нераспространения

Это ключевая и уникальная задача МАГАТЭ, организация следит, чтобы государства, развивающие атомную энергетику, не использовали свои технологии и материалы для создания ядерного оружия. Осуществляется это через систему проверок:

Страны сообщают МАГАТЭ о своих ядерных материалах и объектах (АЭС, лаборатории, заводы);

Инспекторы МАГАТЭ приезжают на эти объекты: проверяют документы, с помощью приборов измеряют количество материалов, ставят пломбы на оборудование, берут пробы.

Но МАГАТЭ не армия и не полиция, организация не в состоянии силой остановить создание бомбы. Однако агентство выявляет нарушения и сообщает о них другим организациям, чаще всего в Совет Безопасности ООН, что в конечном итоге может привести к санкциям.

Помощь в использовании "мирного атома"

Энергия: помогает странам безопасно развивать атомную энергетику (строить и эксплуатировать АЭС);

помогает странам безопасно развивать атомную энергетику (строить и эксплуатировать АЭС); Медицина : поддерживает применение радиации для диагностики (например, ПЭТ-КТ сканирование для обнаружения рака) и лечения (лучевая терапия опухолей). Гарантирует, что оборудование работает правильно и безопасно;

: поддерживает применение радиации для диагностики (например, ПЭТ-КТ сканирование для обнаружения рака) и лечения (лучевая терапия опухолей). Гарантирует, что оборудование работает правильно и безопасно; Сельское хозяйство : помогает выводить новые сорта растений (более урожайные или устойчивые к засухе), бороться с насекомыми-вредителями (стерилизуя их радиацией) и проверять безопасность пищевых продуктов;

: помогает выводить новые сорта растений (более урожайные или устойчивые к засухе), бороться с насекомыми-вредителями (стерилизуя их радиацией) и проверять безопасность пищевых продуктов; Водные ресурсы: использует изотопы для изучения подземных вод, поиска источников и контроля за их чистотой;

использует изотопы для изучения подземных вод, поиска источников и контроля за их чистотой; Промышленность и экология: применяет радиационные технологии для проверки прочности материалов без их разрушения, стерилизации медицинских инструментов, переработки некоторых отходов с помощью ядерных технологий;

применяет радиационные технологии для проверки прочности материалов без их разрушения, стерилизации медицинских инструментов, переработки некоторых отходов с помощью ядерных технологий; Наука: финансирует совместные исследования ученых из разных стран по мирному атому, организует обмен знаниями и открытиями.

Обеспечение безопасности

После Чернобыля и Фукусимы эта задача также стала одной из главных. В МАГАТЭ прилагают усилия, чтобы предотвратить аварии на АЭС и других ядерных объектах и минимизировать последствия, если что-то все таки случается.

Разработка стандартов : например, как проектировать, строить и эксплуатировать АЭС, реакторы, лаборатории максимально безопасно, как обращаться с радиоактивными отходами и перевозить их, как защищать людей от радиации в медицине, промышленности, науке, а также как действовать в случае аварии;

: например, как проектировать, строить и эксплуатировать АЭС, реакторы, лаборатории максимально безопасно, как обращаться с радиоактивными отходами и перевозить их, как защищать людей от радиации в медицине, промышленности, науке, а также как действовать в случае аварии; Проверка безопасности : отправка команд экспертов (миссии ОСАРТ) на АЭС, чтобы проверить, все ли делается по правилам, и дать рекомендации по улучшению;

: отправка команд экспертов (миссии ОСАРТ) на АЭС, чтобы проверить, все ли делается по правилам, и дать рекомендации по улучшению; Помощь в чрезвычайных ситуациях: если где-то происходит ядерная авария или возникает угроза, МАГАТЭ может направить туда экспертов и оборудование для оценки ситуации и помощи в устранении;

если где-то происходит ядерная авария или возникает угроза, МАГАТЭ может направить туда экспертов и оборудование для оценки ситуации и помощи в устранении; Защита от злого умысла : разработка мер, чтобы ядерные материалы или объекты не украли террористы и не использовали для "грязной бомбы" или саботажа;

: разработка мер, чтобы ядерные материалы или объекты не украли террористы и не использовали для "грязной бомбы" или саботажа; Контроль радиации: установка норм защиты от радиации для работников АЭС, врачей, пациентов и остального населения.

Обмен знаниями и подготовка кадров

МАГАТЭ также действует как глобальный центр знаний по мирному атому:

Организует конференции, курсы, стажировки для ученых и инженеров со всего мира;

Помогает странам обмениваться опытом и технологиями;

Создает базы данных научной информации;

Помогает готовить специалистов (физиков, инженеров, медиков) для работы с ядерными технологиями.

Проще говоря, МАГАТЭ занимается тем, чтобы атомные технологии лечили рак, а не вызывали его, АЭС давали свет и тепло, а не вызывали радиационные катастрофы, ядерные материалы шли в реакторы, а не в бомбы, чтобы ученые находили новые способы применения атома во благо, а люди и окружающая среда были защищены во время этих процессов.

За что критикуют МАГАТЭ?

Несмотря на глобальную роль в ядерной безопасности и развитии мирных технологий, МАГАТЭ сталкивается с комплексом проблем, ограничивающих его эффективность, а также критикой. Чаще всего МАГАТЭ обвиняют в политизации решений и двойных стандартах. Агентство не раз критиковали за предвзятость в кризисных ситуациях. Например, Россия требует "неприпудренных докладов" по оценке ущерба на иранских ядерных объектам, указывая на замалчивание нарушений со стороны Запада. Периодически возникает конфликт интересов. Кроме того, МАГАТЭ имеет ограниченные полномочия в конфликтных зонах. Агентство может лишь фиксировать нарушения, но не останавливать их. МАГАТЭ не может инициировать санкции без Совбеза ООН, где на резолюции можно накладывать вето. Годовой бюджет организации формируется из взносов стран, что создает риски давления.

В Тегеране недавно поставили под сомнение целесообразность соблюдения договора о нераспространении, если он не защищает ядерную инфраструктуру стран-подписантов от атак. В МИД Ирана даже заявили, что доклад МАГАТЭ послужил для Израиля предлогом к нападению.