По каким ядерным объектам Ирана Израиль нанес удары и что с ними теперь?

В МАГАТЭ рассказали о повреждениях на иранском заводе по обогащению урана в результате удара Израиля, подтвердив, что инфраструктура ядерной программы Ирана получила комплексный ущерб. Расскажем, какие ядерные объекты есть в Иране и где они находятся, а также по каким ядерным объектам Ирана Израиль нанес удар и какой урон они получили.

Иран накапливает запасы урана, обогащенного до 60%. Такой уран может довести до 90% - уровня, пригодного для создания оружия. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), инспектирующее иранские ядерные объекты, включая заводы по обогащению, заявляет, что это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ни одна другая страна не обогащала уран до такого уровня без создания ядерного оружия.

Западные державы утверждают, что для такого уровня обогащения нет гражданских оснований. Однако Иран отрицает стремление к созданию ядерного оружия, ссылаясь на свое право как участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение. Израиль, не являющийся участником ДНЯО, - это единственная страна на Ближнем Востоке, которой приписывают наличие ядерного оружия. Израиль не отрицает и не подтверждает этот факт.

Какие ядерные объекты есть в Иране и где они находятся?

По данным МАГАТЭ на 2025 год, Иран располагает 27 ядерными объектами, 7 из которых остаются незадекларированными.

Ключевые центры сосредоточены в центральных и южных провинциях страны:

Центр обогащения урана в Натанзе и исследовательский центр (провинция Исфахан);

Завод по обогащению урана Фордо (провинция Кум);

Исфаханский центр ядерных технологий и исследований (провинция Исфахан);

Бушерская АЭС (провинция Бушер);

Тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (провинция Маркази).

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По каким ядерным объектам Ирана Израиль нанес удар?

На момент израильских атак Иран эксплуатировал три завода по обогащению урана:

Завод по обогащению низкообогащенного урана в Натанзе (FEP)

Это крупнейшее многоуровневое сооружение, рассчитанное на 50 тысяч центрифуг. Установлено на заводе примерно 17 тысяч центрифуг, из которых около 13 500 работали на момент последнего отчета, обогащая уран до 5%.

По данным МАГАТЭ на заводе была уничтожена энергетическая инфраструктура: трансформаторная подстанция, главное здание электроснабжения, аварийные и резервные генераторы. Физических повреждений подземного цеха не зафиксировано, но отключение питания скорее всего повредило центрифуги.

Военные эксперты давно обсуждали возможность уничтожения объекта израильскими авиаударами из-за его многоуровневого подземного расположения.

Исследовательский завод по обогащению урана в Натанзе (PFEP)

Наименьший и наиболее уязвимый наземный объект. Это исследовательский центр с небольшим числом центрифуг, часто сгруппированных в малые каскады.

Два взаимосвязанных каскада по 164 продвинутых центрифуг каждый (обогащение до 60%). До 201 центрифуг, работающих на уровне до 2%. Большая часть НИОКР PFEP недавно перенесена под землю в FEP (1 000+ центрифуг, обогащение до 5%).

В МАГАТЭ сообщили, что завод уничтожен израильским ударом.

Завод по обогащению урана в Фордо

Это наиболее защищенный ядерный объект Ирана, поскольку он встроен в горный массив и находится на глубине примерно 90 метров. Объект защищен системами ПВО.

Завод особенно засекречен, на нем действуют по разным оценкам от тысячи до более 2 тысяч центрифуг, в том числе и производящих 60%-ный уран.

В МАГАТЭ подтвердили отсутствие видимых повреждений. В Израиле сказали, что удары по Фордо ВВС страны не наносили. При этом в Иране сообщили о паре ударов по местности, но урон минимален, так как пришелся лишь по внешней инфраструктуре. Кроме того, в ночь с 15 на 16 июня в этом районе был зафиксирован всплеск сейсмоактивности.

Какие еще иранские ядерные объекты атаковал Израиль?

В Исфаханском центре ядерных технологий был поврежден завод по производству металлического урана, а также установка по его конверсии. Кроме местного завода по изготовлению тепловыделяющих элементов пострадало еще одно неназванное здание. Уровень радиации за пределами центра не изменился.

Атомная электростанция “Шахид Реиси” в Исфахане также подверглась атаке со стороны Израиля, но утечки радиации не было. Уровень радиации вне территории ядерного объекта в Натанзе не изменился, хотя внутри было зафиксировано как радиологическое, так и химическое загрязнение. АЭС в Бушере, как и тяжеловодный реактор в Хондабе, не пострадала, но и об атаках на нее не было заявлено.

Хотя можно сказать, что удары Израиля нанесли максимально возможный урон в текущих условиях, они не достигли своей главной цели. Фордо остался операционным центром ядерной программы Ирана. Но в Минобороны Израиля пообещали “уделить внимание” и ядерным объектам в Фордо. При этом, по мнению экспертов, сделать что-либо будет сложно, так как Израиль не обладает оружием, способным сокрушить объект. Оружием необходимой мощности располагает США, но такой исход раскалит ситуацию еще больше.