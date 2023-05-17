Хронология конфликта между Израилем и Ираном: что произошло за 15 лет?

Тянущийся несколько десятилетий конфликт между Ираном и Израилем на днях перешел в острую фазу, когда в ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли крупномасштабный удар по различным целям в городах Ирана. Расскажем о хронологии наиболее значимых событий в противостоянии между Израилем и Ираном за последние 15 лет.

Атака Израиля произошла на фоне эскалации напряженности из-за ядерной программы Ирана, которую Израиль рассматривает как национальную угрозу. В Израиле подчеркнули, что целью атаки, произошедшей с четверга на пятницу, были иранские ядерные и военные объекты, в результате чего погибли ведущие иранские военные и ученые. Иран также начал операцию, после чего две страны продолжили обмениваться ракетными ударами.

Причем о неизбежной эскалации конфликта последнее время неоднократно предупреждали, в том числе и американский президент Дональд Трамп. Последние события вызвали опасения, что давнее противостояние может перерасти в войну с участием израильской и иранской армий, входящих в топ-5 самых мощных армий Ближнего Востока.

Что происходило между Израилем и Ираном с 2010 по 2025 годы?

2010 год

На компьютерах сотрудников АЭС в Бушере обнаружен вирус Stuxnet. В Иране утверждают, что за хакерской атакой стояли службы США и Израиля. Тогда вирус физически повредил ряд объектов ядерной инфраструктуры Ирана.

2018 год

Биньямин Нетаньяху заявил, что в его распоряжение попали десятки тысяч документов, доказывающих, что Иран скрывал развитие своей ядерной программы до подписания соглашения с мировыми державами в 2015 году. Он подчеркнул, что информация была получена разведчиками из секретного хранилища в Тегеране. Иранская сторона эту информацию опровергла.

2019 год

Израиль атаковал ряд целей на территории Сирии, Ирака и Ливана - союзников Ирана. Израильская сторона обвинила Тегеран в попытке наладить поставки оружия через Ирак и северную Сирию в Ливан, где союзником Тегерана долгое время выступала группировка "Хезболла". Израиль также атаковал суда, перевозившие иранскую нефть через Средиземноморье и Красное моря.

2020 год

В целом предполагаемые действия Израиля против иранской ядерной программы значительно активизировались после распада соглашения 2015 года, призванного не допустить создания ядерного оружия;

Июль Взрыв повредил завод по производству центрифуг на ядерном объекте в Натанзе, иранская сторона обвинила в атаке израильские спецслужбы;

Ноябрь Ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде убит с помощью управляемого дистанционно пулемета, скрытого в кузове припаркованного пикапа. В иранской службе безопасности обвинили "Моссад" в использовании ИИ-технологий для дистанционного убийства физика.

2021 год

Участились взаимные атаки Ирана и Израиля на море. В том числе, Нетаньяху обвинил Иран в причастности к февральскому взрыву у побережья Омана на принадлежащем Израилю судне, перевозившем транспортные средства. В марте Иран обвинил Израиль во взрыве на иранском грузовом судне примерно в 80 км от побережья Израиля. В апреле произошел взрыв на иранском судне в Красном море. Подобные случаи продолжались в течение года;

11 апреля атакован иранский ядерный объект в Натанзе. В Иране обвинили Израильскую сторону в кибератаке, вызвавшей крупномасштабный сбой в распределительной электросети на объекте;

атакован иранский ядерный объект в Натанзе. В Иране обвинили Израильскую сторону в кибератаке, вызвавшей крупномасштабный сбой в распределительной электросети на объекте; 17 апреля Иран сообщил о начале обогащения урана до 60% (оружейный уран - это 90%).

2022 год

22 мая Застрелен представитель КСИР Саяд Ходаи. Израильская сторона заявила, что он помогал командовать подразделением тайных операций. В конце 2023 года в Израиле подтвердили причастность к ликвидации полковника;

Застрелен представитель КСИР Саяд Ходаи. Израильская сторона заявила, что он помогал командовать подразделением тайных операций. В конце 2023 года в Израиле подтвердили причастность к ликвидации полковника; Июнь Израиль обвинили в отравлении находившихся в разных местах двух иранских ученых в течение трех дней - авиационного инженера Аюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

2023 год

В декабре Иран предъявил обвинение Израилю в убийстве военного советника КСИР в Сирии Сейед Рази Мусави в результате удара по окрестностям Дамаска.

2024 год

14 февраля на иранском газопроводе, проходящем в провинции Чехармехаль и Бахтиария, произошли взрывы. По мнению иранской стороны, диверсию совершил Израиль;

на иранском газопроводе, проходящем в провинции Чехармехаль и Бахтиария, произошли взрывы. По мнению иранской стороны, диверсию совершил Израиль; 1 апреля авиаудар израильских ВВС по зданию посольства Ирана в Дамаске убил включая бригадного генерала Мохаммада Резу Захеди и нескольких офицеров КСИР;

авиаудар израильских ВВС по зданию посольства Ирана в Дамаске убил включая бригадного генерала Мохаммада Резу Захеди и нескольких офицеров КСИР; 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 3 сотен беспилотников и ракет, почти все из которых были сбиты. Вскоре после этого Израиль атаковал несколько объектов в Иране;

Иран выпустил по Израилю более 3 сотен беспилотников и ракет, почти все из которых были сбиты. Вскоре после этого Израиль атаковал несколько объектов в Иране; 19 апреля система ПВО возле аэропорта в Исфахане отразила воздушную атаку беспилотников;

система ПВО возле аэропорта в Исфахане отразила воздушную атаку беспилотников; 31 июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания с охранником убиты взрывом в тегеранской резиденции. Израиль позже подтвердил причастность к этому убийству;

глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания с охранником убиты взрывом в тегеранской резиденции. Израиль позже подтвердил причастность к этому убийству; Сентябрь посол Ирана в Ливане Моджтаба Амини был ранен в результате одновременной атаки на пейджеры членов "Хезболлы". Подобные атаки на средства связи последовали в последующие дни, в результате чего погибли десятки людей и тысячи получили ранения. Позже Израиль взял ответственность за эти атаки;

посол Ирана в Ливане Моджтаба Амини был ранен в результате одновременной атаки на пейджеры членов "Хезболлы". Подобные атаки на средства связи последовали в последующие дни, в результате чего погибли десятки людей и тысячи получили ранения. Позже Израиль взял ответственность за эти атаки; 27 сентября погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в результате израильских авиаударов недалеко от Бейрута;

погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в результате израильских авиаударов недалеко от Бейрута; 1 октября Иран выпустил по Израилю пару сотен баллистических ракет в ответ на убийство Насраллы и Хании;

Иран выпустил по Израилю пару сотен баллистических ракет в ответ на убийство Насраллы и Хании; 26 октября в ходе операции "Дни покаяния" Израиль нанес авиаудары по иранским военным объектам в качестве ответа на атаку месячной давности.

2025 год

30 апреля в Иране казнили мужчину, обвиняемого в сотрудничестве с "Моссадом";

12 июня Трамп заявил о риске того, что Израиль может нанести масштабный удар по Ирану, что может сорвать мирные переговоры;

13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", нанеся удары по различным целям в Иране, включая ядерные объекты в Натанзе и Фордо, командные центры КСИР и резиденции военных. Погибли ключевые для Ирана фигуры, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, командующего КСИР Хосейна Салами, командующего силами "Кудс" Исмаила Каани и девять ядерщиков. Иран ответил операцией "Правдивое обещание-3", запустив ракеты по десяткам целей на территории Израиля. На следующий день стороны продолжили обмениваться авиаударами.