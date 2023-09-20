Сколько солдат в Иране и какая у них техника?

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По данным ежегодного рейтинга армий мира за 2023 год иранская армия - самая мощная на Ближнем Востоке после турецкой. И тому есть объяснение: у Ирана могущественные соперники. Что представляет собой иранская армия, какую технику используют вооруженные силы и кто считает ИРИ угрозой - рассказываем в этом материале.

Вчера глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, а диалог развивается особенно интенсивно.

Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность

- сказал Сергей Шойгу.

Он также заявил о готовности "к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".

Иранская армия при последних шахах

К середине 1920-х годов персидская армия была значительно ослаблена многолетним конфликтом с Российской империей, и перед новым лидером - Резой-шахом Пехлеви - стояла задача создать армию, не уступающую современным вооруженным силам других стран. В итоге, сильная иранская армия сформировалась в эпоху правления последней шахской династии Пехлеви.

Наблюдая за успехами Турции, Реза-шах задумал создать вооруженные силы, по мощи сравнимые с турецкой армией. С этой целью он отправляет тысячи офицеров на обучение в зарубежные военные академии и нанимает западных военных экспертов для подготовки на то время небольшой, но постепенно растущей иранской армии. Его усилия заложили основу для создания современных военно-воздушных и военно-морских сил Ирана.

Мохаммед Реза Пехлеви, последний шах Ирана, не уступал отцу в стратегических амбициях, стремясь создать самую сильную армию в ближневосточном регионе. Во многом его усилия увенчались успехом благодаря сотрудничеству с западными державами, в частности с США, Канадой и Великобританией. Многомиллиардные сделки были возможны за счет нефтяных доходов Ирана. Среди тех, кто продавал оружие Ирану был также и СССР.

Новая стратегия после революции

Стратегическая динамика ВС Ирана претерпевает значительные изменения по итогам Исламской революции (1978-1979):

Из-за неуверенности в лояльности армии шаха новому режиму создается отдельное формирование - КСИР

Ввиду многочисленных экономических и дипломатических санкций Иран теряет возможность импортировать вооружение у традиционных западных партнеров

Основными экспортерами оружия Ирана становятся Россия и Китай

Иран активно развивает собственную военную индустрию

Главными соперниками Ирана становятся США, Израиль и Саудовская Аравия.

Сколько армий у Ирана

Иерархия иранской армии довольно сложная, тем не менее вооруженные силы страны - одни из самых мощных в ближневосточном регионе.

Главнокомандующий Ирана - Верховный лидер или рахбар, то есть Али Хаменеи. Следующая ступень в иерархии вооруженных сил - Высший совет нацбезопасности, созданный в 1989 году. Его цель - определять политику национальной безопасности в рамках общей стратегии, обозначенной руководством страны. Решения Совета вступают с одобрения рахбара. Третья ступень представлена Генеральным штабом ВС ИРИ, руководит которым Мохаммад Багери, и конструкторской компанией ”Хатам аль-Анбия” - инженерной и строительной компанией, финансирующей деятельность КСИР.

Непосредственно вооруженные силы Исламской Республики представлены тремя структурами:

1. Регулярная армия Ирана

Артеш или регулярная армия Ирана насчитывает около 420 тыс человек. Сформирован Артеш был из армии шаха сразу же после революции. Армия ИРИ состоит из:

Сухопутных войск

ВМС

ВВС

Войск противовоздушной обороны

Армия страны несет ответственность за защиту границ Ирана и обеспечение порядка внутри государства.

2. Корпус Стражей Исламской революции

КСИР, Корпус Стражей Исламской революции - вторая или параллельная армия в ИРИ, напрямую подчиняющаяся Верховному лидеру. Численность КСИР составляет почти 200 тыс. человек. Структура КСИР выглядит следующим образом:

Сухопутные войска КСИР

ВМС КСИР

ВВС КСИР, включая ракетное подразделение ”Аль-Гадир”

Силы ”Кудс” или Аль-Кудс, ответственные за проведение нетрадиционных боевых действий и разведки

Басидж или резерв - добровольческие отряды, участвующие в поддержании правопорядка. Численность Басиджа примерно 450 тыс человек.

3. Силы правопорядка Ирана

Третья структура иранских ВС - Силы правопорядка или СПИРИ, представленные 200-300 тыс человек. Таким образом, в целом численность вооруженных сил Исламской Республики составляет примерно 1-1,5 млн человек с возможностью призвать еще до миллиона человек.

Военная техника Ирана

У Ирана самое большое количество баллистических ракет в регионе Ближнего Востока. ИРИ занимается разработкой собственных систем вооружения, в том числе ракет дальнего радиуса действия и БПЛА (дронов).

Наземная техника Ирана представлена танками, БТР, реактивными системами залпового огня собственного производства, а также советскими БМП, канадскими гаубицами и американскими артиллерийскими установками.

Среди боевых самолетов Ирана американские, китайские и российские истребители и самолеты.

Военно-морская техника ИРИ включает российские подводные лодки класса Кило, фрегаты местного и британского производства, ракетные катера китайского и французского производства.

Почти все иранские дроны, беспилотные системы, в том числе ”Абабиль”, ”Касеф”, ”Мохаджер” и ”Шахед” были опробованы в тех или иных конфликтах.

Ракетный арсенал Ирана включает баллистические ракеты ближнего радиуса действия, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров в пределах Израиля и юго-восточной Европы.

Ирану удается поддерживать в надлежащем состоянии даже технику, которой не один десяток лет, несмотря на санкции и ограничения со стороны Запада. С точки зрения военной мощи Иран в основном ориентируется на свои собственные ракеты и беспилотные системы, осознавая уязвимость техники, оставшейся со времен шаха.

Кто боится иранской угрозы?

На протяжении 45 лет одной из своих основных угроз Иран считают США. В свою очередь Иран рассматривает США и Израиль - как основную угрозу для себя. До недавнего времени в отношениях между Ираном и Саудовской Аравии тоже наблюдалась определенная напряженность, которая в последнее время сходит на нет. Поскольку с 1980-х годов американские вооруженные силы находились на территории Ирака, Ливана, Саудовской Аравии, Сирии и Афганистана, перед Ираном встала необходимость создания обороноспособной армии, готовой защищать границы и территорию страны в случае необходимости. Сегодня иранская армия на 17-м месте по военной мощи в мире. Она сильнее, чем у большинства ближневосточных государств, в том числе и Израиля, имеющего практически неограниченный доступ ко всем современным системам вооружения.