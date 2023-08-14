В подмосковной Кубинке начал работу Международный военно-технический форум "Армия – 2023". Среди участников – Иран со своими беспилотными летательными аппаратами. Об иранских беспилотниках, их особенностях и основных характеристиках расскажем в этом материале.

Решение запустить в массовое производство беспилотники было принято военным руководством Ирана не благодаря, а вопреки: экономические санкции против Тегерана продемонстрировали невозможность строительства полноценных боевых самолетов. В итоге иранские разработчики сосредоточили усилия на создании и развитии беспилотных авиационных комплексов. Работы в этом направлении начались еще в середине 1980-х годов, а в течение следующего десятилетия начались поставки готовой техники первых моделей.

В Иране производятся разведывательные, ударно-разведывательные беспилотники, а также дроны-камикадзе.

Разведывательные БПЛА Ирана

Достаточно успешная и дешевая модель, которая получила массовое распространение в Вооруженных силах Ирана –Yasir ("Ясир"). Дрон оснащен электрооптической камерой высокого разрешения иранского производства с инфракрасным датчиком, что дает возможность эксплуатации даже в условиях недостаточной видимости. Помимо этого, беспилотный летательный аппарат "Ясир" имеет на борту радиолокационное оборудование, которое позволяет обнаруживать воздушные цели в радиусе 150 километров.

Yazdan – другой представитель иранских разведывательных беспилотников. Небольшие габариты позволяют запускать этот дрон с рук. Входит в число передовых иранских беспилотных разработок. Презентация состоялась в 2022 году.

Еще одна разработка иранских ученых – БПЛА Bina (что в переводе с персидского означает "зрячий"). "Это не просто боевая единица, а полноценная система БПЛА для разведки и наблюдения. Система может выполнять такие задачи как: видеосъемка в реальном времени, а также разведка и наблюдение за полем боя для прикрытия различных целей на земле", — говорится в сообщении Qods Aviation Industries.

От национальных разработок – к заимствованиям

. БПЛА Kavosh – точная копия американского дрона-разведчика ScanEagle. Может использоваться для наблюдения, разведки и целенаведения.

Ударно-разведывательные БПЛА и дроны-камикадзе

История иранских ударно-разведывательных беспилотников насчитывает почти 30 лет. Ababil-5 –последняя модификация семейства БПЛА Ababil, первые варианты которого появились еще в 1990-х годах.

Беспилотники этого семейства применялись и как разведывательные дроны, и как дроны-камикадзе, и как ударно-разведывательные дроны, а также в роли воздушных мишеней. Дроны Ababil-2 и Ababil-3 стоят на вооружении многих стран Ближнего Востока, а Ababil-4 и Ababil-5 есть только у иранской армии.

Боевой путь беспилотника Mohajer (в переводе - "эмигрант") начался во времена ирано-иракской войны, когда иранская армия применяла его как средство разведки и сброса гранат в тактическом тылу противника. Семейство "Мохаджер" заложило основу разведывательно-ударных иранских БПЛА. Последний дрон этой линейки является - Mohajer-6. Помимо выполнения ударно-разведывательных задач он может нести радиотрансляционное оборудование и оборудование РЭБ.

Наконец линейка дронов Shahed (в переводе с персидского "наблюдающий") распространена не только в Вооруженных силах Ирана, но и других государствах. Помимо дронов-камикадзе Shahed-136 также применяются ударно-разведывательный Shahed 129 и БПЛА невидимки Shahed 171 (Simorgh), Shahed 191, Shahed 181, Shahed 161, Shahed 141.

Передовые иранские разработки

Беспилотник Gaza – новейшая модель дронов поставляется пока только Корпусу стражей Исламской революции. Дрон прошел летные испытания только в прошлом году. Может выполнять ударные, разведывательные и поисково-спасательные задачи.

Kian 2 входит в число наиболее скоростных дронов, стоящих на вооружении в иранской армии. Способен двигаться со скоростью 320 км/ч м преодолевать расстояние в 2000 км.

Другой дрон-камикадзе большой дальности (также 2000 км) и тяжелого класса – Arash. В его основные задачи входит нанесение ударов по объектам стратегической инфраструктуры врага.

Самый быстрый беспилотник иранского производства получил название Karar. Дрон с реактивным двигателем летит со скоростью 980 км/ч, способен преодолеть расстояние в 1000 км и выполнять задачи по разведке местности, воздушного и морского пространства. Также может быть использован для ударных целей.

Юркий и маневренный БПЛА-камикадзе Meraj-521 - аналог американского Switchblade. Расстояние в 5 км он покрывает за 15 минут, потолок высоты составляет 150 метров. Может нести заряд в 500, 700 и 1000 грамм.