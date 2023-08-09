ПВО сбила пытавшиеся прорваться к Москве беспилотники

Опубликовано: 12:00, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Силы ПВО минувшей ночью поразили в Подмосковье два боевых беспилотника, которые пытались пролететь в Москву – они были сбиты в Домодедово и в районе Минского шоссе.

Два боевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) минувшей ночью пытались пробраться к Москве, но были сбиты силами противовоздушной обороны еще на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе"

- Telegram-канал Сергея Собянина

Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет"

- Telegram-канал Минобороны РФ

ВСУ периодически пытаются ударить дронами по столичному региону. Силы ПВО 6 августа уничтожили украинский БПЛА в Подольском районе Подмосковья, в ночь на 1 августа три БПЛА были сбиты над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один все же долетел до Москвы и врезался в башню Москвы-Сити.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", одна из наиболее масштабных атак дронами была предпринята ранним утром 30 мая – были атакованы жилые дома мирных москвичей на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте, здания получили незначительные повреждения. Взрывы были слышны и в районах Московской области - в Истринском районе, Одинцово, Немчиновке и Красногорске.