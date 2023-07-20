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Аэропорт Махачкалы стал объектом внимания неопознанного БПЛА

Аэропорт Махачкалы стал объектом внимания неопознанного БПЛА
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Накануне вечером над аэропортом Махачкалы в течение часа кружил неопознанный беспилотный летательный аппарат: какие цели он преследовал, установить не удалось, все это время воздушная гавань столицы Дагестана работала в штатном режиме.

Накануне вечером руководство воздушной гавани Махачкалы потревожил беспилотный летальный аппарат (БПЛА), появившийся словно из ниоткуда и около часа круживший над аэропортом дагестанской столицы, сообщил оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту.

"Беспилотник был обнаружен над аэропортом около 18:00, он летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал по данному факту зарегистрирован"

- ЛО полиции аэропорта Махачкалы

Появление неизвестного БПЛА не нарушило работу аэропорта - авиарейсы принимались и отправлялись по расписанию, не было какой-либо обеспокоенности ни у экипажей воздушных судов, ни у пассажиров, передает РИА Новости.

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