Аэропорт Махачкалы стал объектом внимания неопознанного БПЛА

Опубликовано: 12:39, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне вечером над аэропортом Махачкалы в течение часа кружил неопознанный беспилотный летательный аппарат: какие цели он преследовал, установить не удалось, все это время воздушная гавань столицы Дагестана работала в штатном режиме.

Накануне вечером руководство воздушной гавани Махачкалы потревожил беспилотный летальный аппарат (БПЛА), появившийся словно из ниоткуда и около часа круживший над аэропортом дагестанской столицы, сообщил оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту.

"Беспилотник был обнаружен над аэропортом около 18:00, он летал в течение часа на высоте 500-600 метров и улетел в неизвестном направлении. Материал по данному факту зарегистрирован"

- ЛО полиции аэропорта Махачкалы

Появление неизвестного БПЛА не нарушило работу аэропорта - авиарейсы принимались и отправлялись по расписанию, не было какой-либо обеспокоенности ни у экипажей воздушных судов, ни у пассажиров, передает РИА Новости.