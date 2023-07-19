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В Дагестане аэроэкспрессы свяжут аэропорт с Махачкалой и Дербентом

В Дагестане аэроэкспрессы свяжут аэропорт с Махачкалой и Дербентом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Аэроэкспрессы между аэропортом и городами Махачкала и Дербент могут появиться в Дагестане. Сам аэропорт пройдет реконструкцию и новую взлетную полосу.

Единственный аэропорт в Дагестане станет более удобным - появятся стоянки, отель, а также могут быть запущены аэроэкспрессы в главные города республики.

На реконструкцию аэропорта в ближайшие три года будет направлено из бюджета страны 23 млрд. В планах возведение новой универсальной взлетно-посадочной полосы, модернизация здания.

"Параллельно со строительством новой взлетно-посадочной полосы мы будем реализовывать наши планы по реконструкции самого аэропорта с созданием современной гостиницы на уровне 3-4 звезд, торгового центра, хороших стояночных площадок, с организацией транспортных перевозок. В планах даже есть рассмотрение вопроса вместе с РЖД по запуску аэроэкспрессов до Дербента и до Махачкалы"

– глава Дагестана Сергей Меликов

Закрывать авиагавань, даже на небольшое время, не планируется, работы не нарушат планов туристов и перевозчиков, добавил он в интервью РИА Новости.

Аэропорт Махачкалы станет доступнее?

Аэропорт Махачкалы станет доступнее?

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