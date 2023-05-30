В Кремле назвали причину атаки беспилотников на Москву

Опубликовано: 16:13, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дмитрий Песков заявил, что ситуация с атакой беспилотников на Москву произошла после ударов по центру принятия решений в Киеве. Он добавил, что обращения Путина после атаки не будет.

Атака Москвы беспилотниками стала ответом украинской стороны на удары по центру принятия решений в Киеве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что Минобороны РФ, региональное руководство и системы ПВО во время инцидента сработали должным образом.

"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье"

- Дмитрий Песков

Пресс-секретарь отметил, что обстрелы в Белгородской области, а также атаки беспилотников российской столицы говорят о том, что цели, поставленные в ходе СВО на территории Украины, следует достичь.

Кроме того, он сказал, что российский лидер Владимир Путин не планирует выступать с обращением после атаки беспилотников, пишет "Коммерсантъ".

Атака беспилотников на Москву

Сегодня утром московские жилые дома подверглись атаке беспилотников, сообщил московский мэр Сергей Собянин. Он отметил, что несколько столичных зданий получили незначительные повреждения.

Взрывы были слышны и районах Московской области. Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, это сработала система ПВО, которая, как и все службы, действовали максимально эффективно.

Уточняется, что БПЛА были замечены в Истринском районе, также говорилось о взрывах в Одинцово, Немчиновке и Красногорске. Что касается Москвы, то беспилотники попали в здания на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте.

Позже в Минобороны сообщили, что всего были сбиты восемь беспилотников, три из которых подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а остальные - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".