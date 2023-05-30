Опубликовано: 14:27, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лето в Москве начнется с прохладной погоды, температура будет отставать от нормы на 5 градусов. В выходные в Москве похолодает до плюс 11. Потепление придет в середине следующей недели.

Июнь в Москве стартует с холода, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Первые дни лета в столице обещают быть дождливыми, пасмурными и прохладными. Тепло будет только в четверг 1 июня, до плюс 21-23, солнечно. Утро 2 июня будет теплым, но к обеду похолодает до плюс 18-20, солнце сменится дождевыми облаками.

«В дальнейшем холодный фронт будет проходить Москву - это приведет к тому, что первые летние выходные будут прохладными. По расчетам, температура будет на 4-5 градусов ниже нормы»

– Вильфанд

В субботу днем в Москве плюс 11-16, ночью минимальная температура плюс 4. В воскресенье плюс 12-18, все выходные в столичном регионе будет сохраняться вероятность дождей.

«В понедельник, температура в Москве все еще будет ниже нормы, но уже на 2-3 градуса, и затем - постепенное повышение температуры, но не резкое. Резкой жары до середины следующей недели не прогнозируется»

– Вильфанд

Он добавил, что на фоне такой погоды водоемы в столице не прогреваются, купаться можно в воде, температура которой превышает 21 градус. Такой прогрев обычно достигается когда днем в городе около 22 градусов, а по ночам - не ниже плюс 12.