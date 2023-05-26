Опубликовано: 12:24, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каким будет лето в Москве? Скорее всего в среднем днем в городе будет плюс 20-25. Период более жаркой погоды возможен в июле.

Синоптики дали прогноз погоды на лето 2023 года в Москве, аномальной жары не предвидится.

"В общем, сезон ожидается в пределах климатической нормы. Рассчитываем на преобладающую температуру днем - плюс 20 - плюс 25 градусов, по ночам около плюс 12 - плюс 14"

– главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

Самым жарким месяцем традиционно станет июль, тогда по ночам в столице будет плюс 17, а днем воздух будет накаляться до 30 градусов. При этом в июле есть вероятность избытки дождей, добавила синоптик.

Средняя температура в Москве летом

В июне в Москве средняя температура обычно немного превышает 17 градусов, июль в столичном регионе самый теплый, в норме средняя температура - плюс 20. Последний летний месяц чуть прохладнее, в августе средняя температура составляет 18-18,5 градусов.