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Грядущие выходные отметятся холодом в Москве

Грядущие выходные отметятся холодом в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В выходные в столичном регионе прогнозируется резкое похолодание. В воскресенье температура воздуха может опуститься до 15-17 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей и гостей столицы о том, что к столице приближается холодный фронт, который охладит воздух в городе до 15-17 градусов.

«В субботу днем в столице - только 20-22 градуса, а в воскресенье тоже кратковременные дожди не исключены, но температура максимальная - только 15-17 [градусов] в столице и 13-18 [градусов] по области»

– Александр Синенков

Ночью в столице столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов, в области еще прохладнее – до плюс четырех .

В Москве будет по-летнему тепло

В Москве будет по-летнему тепло

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