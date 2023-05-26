Грядущие выходные отметятся холодом в Москве

В выходные в столичном регионе прогнозируется резкое похолодание. В воскресенье температура воздуха может опуститься до 15-17 градусов.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей и гостей столицы о том, что к столице приближается холодный фронт, который охладит воздух в городе до 15-17 градусов.
«В субботу днем в столице - только 20-22 градуса, а в воскресенье тоже кратковременные дожди не исключены, но температура максимальная - только 15-17 [градусов] в столице и 13-18 [градусов] по области»
– Александр Синенков
Ночью в столице столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов, в области еще прохладнее – до плюс четырех .