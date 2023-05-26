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В Москве будет по-летнему тепло

В Москве будет по-летнему тепло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве прогнозируется теплая и солнечная погода без дождей. Воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве будет переменная облачность, столбики термометров поднимутся днем до плюс 25 градусов.

В ночь на субботу похолодает до плюс 11 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Московской области также тепло – от 20 до 25 тепла, временами возможен дождь. В ночные часы воздух охладится до плюс 9 градусов.

Синоптики обещают москвичам 22 градуса тепла и грозы

Синоптики обещают москвичам 22 градуса тепла и грозы

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