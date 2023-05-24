Грозы и небольшой дождь случатся в среду в столице. Воздух прогреется до 22 градусов.
Сегодня в Москве будет тепло и пасмурно, есть вероятность небольших дождей.
Максимальная температура воздуха в дневные часы в городе составит 20-22 градуса. В Подмосковье ожидается плюс 18-23, следует из прогноза специалистов.
«Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. В отдельных районах гроза. <…> Ветер переменных направлений, 2-7 м/c»
– Гидрометцентр России
Теплая погода будет стоять в регионе до выходных, в субботу начнется похолодание, а самым холодным днем станет воскресенье.