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Синоптики обещают москвичам 22 градуса тепла и грозы

Цветение сирени у здания МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грозы и небольшой дождь случатся в среду в столице. Воздух прогреется до 22 градусов.

Сегодня в Москве будет тепло и пасмурно, есть вероятность небольших дождей.

Максимальная температура воздуха в дневные часы в городе составит 20-22 градуса. В Подмосковье ожидается плюс 18-23, следует из прогноза специалистов.

«Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. В отдельных районах гроза. <…> Ветер переменных направлений, 2-7 м/c»

– Гидрометцентр России

Теплая погода будет стоять в регионе до выходных, в субботу начнется похолодание, а самым холодным днем станет воскресенье.

Новая волна холода придет в Москву в выходные

Новая волна холода придет в Москву в выходные

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