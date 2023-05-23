Опубликовано: 16:20, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве ожидается похолодание в конце текущей недели. Воздух остынет до 15 градусов. Следующий понедельник подарит горожанам 20 градусов тепла.

Очередная волна холода движется на Москву, самым холодным днем недели станет воскресенье.

В среду в Москве будет плюс 20, в четверг и пятницу - до плюс 24. Похолодание ударит в субботу.

"В субботу холодный атмосферный фронт развернет температурный тренд, и столбики термометров дотянутся всего до плюс 17 - плюс 19. В воскресенье похолодание в тылу уходящего циклона достигнет максимума – температура днем еле-еле преодолеет отметку в плюс 15"

– центр погоды "Фобос"

Ночь с воскресенья на понедельник будет аномально холодной, всего 5-7 градусов выше нуля. Днем в понедельник погода нормализуется, солнце прогреет воздух до плюс 20.

Специалисты считают, что май 2023 года окажется прохладным, немного отстающим от климатической нормы.