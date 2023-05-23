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Новая волна холода придет в Москву в выходные

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве ожидается похолодание в конце текущей недели. Воздух остынет до 15 градусов. Следующий понедельник подарит горожанам 20 градусов тепла.

Очередная волна холода движется на Москву, самым холодным днем недели станет воскресенье.

В среду в Москве будет плюс 20, в четверг и пятницу - до плюс 24. Похолодание ударит в субботу.

"В субботу холодный атмосферный фронт развернет температурный тренд, и столбики термометров дотянутся всего до плюс 17 - плюс 19. В воскресенье похолодание в тылу уходящего циклона достигнет максимума – температура днем еле-еле преодолеет отметку в плюс 15"

– центр погоды "Фобос"

Ночь с воскресенья на понедельник будет аномально холодной, всего 5-7 градусов выше нуля. Днем в понедельник погода нормализуется, солнце прогреет воздух до плюс 20.

Специалисты считают, что май 2023 года окажется прохладным, немного отстающим от климатической нормы.

Пятая часть месячной нормы дождя вылилась на Москву за сегодня

Пятая часть месячной нормы дождя вылилась на Москву за сегодня

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