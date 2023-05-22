Пятая часть месячной нормы дождя вылилась на Москву за сегодня

Опубликовано: 22:01, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мощные ливни заливали сегодня российскую столицу. За один день количество осадков, по предварительным данным, достигло порядка 20%. Согласно прогнозам, дожди останутся в городе надолго.

В российской столице продолжаются дожди.

В общей сложности с сегодняшнего утра на Москву вылилось порядка 12 мм осадков, такие данные были предварительно получены на метеостанции на ВДНХ, передает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

Синоптик уточнил, что это равняется примерно 20% от майской нормы. Она составляет чуть более 60 мм.

Когда прекратятся дожди в Москве

Метеорологи прогнозируют, что дожди не покинут столицу до конца этой недели. Всего в городе до половины от месячной нормы дождя. А завтра и послезавтра не исключена гроза.