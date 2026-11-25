В столице Грузии в 2027 году отремонтируют площадь Свободы, площадь Республики и здания на проспекте Руставели, а также обустроят подземный паркинг на 200 автомобилей.

В Тбилиси в 2027 году проведут ремонт центральных площадей Свободы и Республики. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.

Он напомнил, что начатый мэрией в 2026 году ремонт главного столичного проспекта Руставели длился четыре месяца и завершится в ближайшее время.

Каладзе уточнил, что по окончании работ на проспекте Руставели площадь Республики намерены полностью обновить, а сам проект предусматривает обустройство подземной парковки на 200 автомобилей.

Кроме того, он добавил, что в следующем году городские власти также обновят здания на проспекте Руставели.

Отметим, что площадь Республики выполнена в виде террасы и находится над подземным комплексом, созданным на месте подвалов исторического здания.