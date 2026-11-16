Очередная встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира" состоится на армянской территории.

В Армении в ближайшее время стартует встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира".

Она будет проходить сегодня и завтра.

Участники события поговорят о мирной повестке, которая была определена 8 августа прошлого года на мирном саммите в Вашингтоне. Кроме того, предметом обсуждения станут инициативы, цель которых - придать мирному процессу между Баку и Ереваном устойчивую институциональную основу.

В области экономики представители гражданских обществ поднимут тему возможностей для долгосрочного сотрудничества, развития торговли и развития транспортных маршрутов на Южном Кавказе.

Будут затронуты и гуманитарные вопросы, работа с молодежью и образование. В частности, будет рассмотрен вопрос о том, как установить прямые и долгосрочные связи между представителями азербайджанского и армянского гражданских обществ.