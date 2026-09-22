Обеспеченность российского рынка красной рыбой и икрой стабильна, заявили в Росрыболовстве. Отмечается, что предпосылок для дефицита на рынке нет.

На российском рынке нефти прогнозируется дефицит красной икры и рыбы, такое заявление сделали в Росрыболовстве.

Отмечается, что обеспеченность рынка этими товарами стабильна в настоящее время.

"Обеспеченность российского рынка красной рыбой и икрой стабильна. Предложение формируется из продукции текущего и предыдущего сезонов, а также аквакультурной рыбы и импортной продукции"

— Росрыболовство

В ведомстве при этом заявили о возможных конъюнктурных и сезонных изменениях стоимости накануне предстоящих новогодних праздников.

Тем не менее, ажиотажного спроса ожидать не стоит, заверили в Росрыболовстве.

"Обоснованность ценовой динамики должна оцениваться по всей товаропроводящей цепочке, включая импортеров, дистрибьюторов и организации торговли"

– Росрыболовство

Несмотря на не самые выдающиеся результаты путины этого года, сейчас в торговом обороте сохраняется продукция, произведенная по итогам успешной путины 2025 года.

"Предложение также включает переходящие запасы прошлогоднего успешного сезона и икру аквакультурной форели. Это достойная альтернатива икре тихоокеанских лососей, производство которой не зависит от климатических условий"

– Росрыболовство

Ссылаясь на данные Россельхознадзора, отмечвется, что в период лососевой путины в системе "ВетИС" оформлено производство около 5,2 тыс. тонн икры лососевых.