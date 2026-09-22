На российском рынке нефти прогнозируется дефицит красной икры и рыбы, такое заявление сделали в Росрыболовстве.
Отмечается, что обеспеченность рынка этими товарами стабильна в настоящее время.
"Обеспеченность российского рынка красной рыбой и икрой стабильна. Предложение формируется из продукции текущего и предыдущего сезонов, а также аквакультурной рыбы и импортной продукции"
— Росрыболовство
В ведомстве при этом заявили о возможных конъюнктурных и сезонных изменениях стоимости накануне предстоящих новогодних праздников.
Тем не менее, ажиотажного спроса ожидать не стоит, заверили в Росрыболовстве.
"Обоснованность ценовой динамики должна оцениваться по всей товаропроводящей цепочке, включая импортеров, дистрибьюторов и организации торговли"
– Росрыболовство
Несмотря на не самые выдающиеся результаты путины этого года, сейчас в торговом обороте сохраняется продукция, произведенная по итогам успешной путины 2025 года.
"Предложение также включает переходящие запасы прошлогоднего успешного сезона и икру аквакультурной форели. Это достойная альтернатива икре тихоокеанских лососей, производство которой не зависит от климатических условий"
– Росрыболовство
Ссылаясь на данные Россельхознадзора, отмечвется, что в период лососевой путины в системе "ВетИС" оформлено производство около 5,2 тыс. тонн икры лососевых.