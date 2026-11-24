Дни азербайджанской культуры пройдут в Узбекистане, в программе концерты, спектакли, выставки. Участие в Днях культуры примут более 200 деятелей культуры из Азербайджана.

В Узбекистане с 30 ноября по 7 декабря будут проходить Дни культуры Азербайджана.

Мероприятие организовано Минкультом и посвящено 100-летию Первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 году. Дни азербайджанской культуры будут проходить в двух городах – Ташкенте и Самарканде.

Цель мероприятия заключается в популяризации богатого историко-культурного и литературного наследия азербайджанского народа, а также углубление и развитие культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Узбекистанцев ждет ряд концертов, в программе мугам и классическая музыка, джаз, театральные постановки, кино, современное изобразительное искусство Азербайджана.

Особый фокус в предстоящих Днях культуры будет сделан на роли женщин в развитии культуры и общественной мысли. В Ташкенте и Самарканде представят наследие азербайджанских просветительниц, работавших в начале XX века, и творчество современных женщин-художниц.

Кроме того, пройдет также Неделя культурных и творческих индустрий в рамках Дней культуры. На ней представители творческих профессий смогут провести обмен опытом, установить новые партнерские связи и заняться продвижения совместных проектов.

В делегацию Азербайджана для участия в мероприятиях в Узбекистане войдут свыше 200 представителей сферы культуры – музыканты, актеры, писатели, художники и другие.