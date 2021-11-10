На Северном Кавказе сегодня стартовал уже третий по счету пресс-тур известных российских блогеров и журналистов, в ходе которого они познакомятся с туристическим потенциалом Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Известные российские блогеры и журналисты федеральных СМИ сегодня собрались во Владикавказе, чтобы отправиться в совместный пресс-тур по двум регионам СКФО - Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, сообщила шеф-редактор портала "Это Кавказ" Асият Гериева.

В четырехдневное путешествие по туристическим локациям выехали 15 представителей блогосферы и крупных российских изданий. По его завершении они дадут объективную оценку инвестиционным и туристическим возможностям этих регионов.

"Журналисты сами видят жизнь региона изнутри и создают информационные материалы, которые наполнены искренней теплотой. Здесь развиваются и туризм, и промышленность, и сельское хозяйство, и журналисты подробно это описывают, привлекая новую аудиторию"

- Асият Гериева

"Маршрутная карта" пресс-тура включает не только посещение курортов и ведущих предприятий Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, но и встречи с представителями власти и бизнеса: блогеры и журналисты побывают в "Алания-парке", на Мамисоне и Эльбрусе, увидят Зарамагское водохранилище и осетровое хозяйство в Тырныаузе, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в сентябре минувшего 2025 года в очередной тур проекта "Это Кавказ" в путешествие по трем регионам Северного Кавказа отправились журналисты ведущих российских изданий: они изучали Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край, после чего во многих изданиях появились их живые и увлекательные репортажи о путешествии.