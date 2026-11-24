Компания Caspian Drilling Company (CDC), которая является подрядчиком азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR, приступила к буровым работам в Израиле. CDC предстоит пробурить газовую скважину.
CDC проводит работы совместно с Complex Drilling Works Trust (CDWT). Буровые работы выполняются на юге Израиля для компании Mosestro.
"Бурение скважины началось 22 ноября 2026 года в 11:20, после завершения всех предпусковых проверок. Это важное событие стало результатом тщательной подготовки и слаженной координации действий обеих команд"
– CDC
Планируется создание скважины глубиной 4,5 тыс м. Отметим, что Mosestro является частной геологоразведочной компанией, которая занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа на суше в малоизученных регионах Израиля.