На торгах в Нью-Йорке зафиксировано снижение стоимости золота на 2%. Драгметалл просел в цене ниже рубежа $3,5 тыс впервые с августа 2025 года.

Золото потеряло 2% стоимости на бирже, сейчас тройская унция драгметалла стоит меньше $3,5 тыс. Подобное снижение зафиксировано впервые с августа 2025 года.

На торгах в Нью-Йорке декабрьские фьючерсы на золото упали в цене на $72. Сейчас золото с поставкой в декабре котируется в районе $3 489 за тройскую унцию.

Также зафиксировано падение почти на 3% стоимости серебра. За тройскую унцию второго по значимости драгметалла дают $39,7.