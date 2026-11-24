В Еврокомиссии подтвердили факт рекомендации странам Евросоюза "вычеркнуть" грузинский нефтеперерабатывающий завод в Кулеви из санкционного списка по России, накануне эту информацию распространили грузинские СМИ.
Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Шивон Макгарри.
"Еврокомиссия действительно рекомендовала в рамках 22-го пакета (антироссийских – ред.) санкций исключить НПЗ в Кулеви из санкционных списков"
- Шивон Макгарри
Уточняется, что соответствующее решение будет окончательно утверждено одновременно вместе с принятием 22-го пакета санкций против России.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высоко оценил решение вывести НПЗ в Кулеви из-под санкций, назвав его логичным и напомнив, что завод никоим образом не нарушал санкционный режим.
Напомним, что НПЗ в Кулеви оказался в черном списке по России в июле, когда вступил в силу 21-й пакет рестрикций. Однако на тот момент санкции не вступили в силу: предполагалось, что они начнут действовать 25 января 2027 года, если предприятие не откажется от использования российской нефти.