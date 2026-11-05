Власти двух стран, Казахстана и Узбекистана, спустя почти два года после закрытия на реконструкцию открыли пункт пропуска "Черняевка" на границе двух стран – сегодня он принял первых путешественников.

Граница Казахстана и Узбекистана вновь стала доступной для граждан двух стран – контрольный пункт пропуска "Черняевка" ("Гишткуприк - Жибек Жолы") заработал после почти двухлетнего перерыва.

Его торжественно открыли официальные делегации двух стран, участники которых отметили: за время реконструкции на КПП обновили инфраструктуру и увеличили его пропускную способность. Теперь переход сможет обслуживать до 70 тыс человек в сутки, а в часы пик его пропускная способность сможет расти до 100 тыс человек, передает Podrobno.uz.

Несмотря на то, что реконструкция длилась почти два года – переход закрыли еще 5 февраля 2025 года – на обоих КПП оставалось завершить благоустройство прилегающих территорий и организовать движение транспорта и пешеходов.

Изначально реконструкцию планировали завершить за четыре месяца, однако из-за различных нестыковок сроки его открытия неоднократно переносились, говорится в сообщении.