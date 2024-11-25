Анастасия Жалина

В Узбекистане реализуется крупнейший градостроительный проект в истории страны — Новый Ташкент. К востоку от столицы возводят город, рассчитанный на проживание до двух миллионов человек. Как возник проект Нового Ташкента, что уже удалось построить и какое значение новый город может иметь для экономики страны?

В городе появятся современные жилые кварталы, государственные учреждения, деловые центры, университеты, парки и развитая транспортная инфраструктура.В октябре 2026 года в Новом Ташкенте ввели в эксплуатацию семь объектов общей стоимостью $1 млрд и дали старт строительству еще десяти крупных проектов на $2,5 млрд. В ноябре власти Узбекистана утвердили дополнительные меры поддержки инвесторов и обозначили новые задачи по развитию города.

Как возник проект Нового Ташкента?

Ташкент является крупнейшим городом Узбекистана, его главным экономическим, административным и транспортным центром. По данным Национального комитета по статистике, на 1 октября 2026 года численность населения столицы достигла почти 3,28 млн человек. Рост населения, увеличение количества автомобилей и развитие деловой активности создают дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру. Столице требуются новые жилые кварталы, дороги, школы, медицинские учреждения и общественные пространства.

Идея создания Нового Ташкента стала частью долгосрочной стратегии развития столицы. В октябре 2022 года при рассмотрении проекта генерального плана Ташкента до 2045 года было предложено построить отдельный город к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу. Изначально город был рассчитан на 500 тысяч жителей. Официальный старт строительству был дан 18 марта 2023 года, когда президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заложил символическую капсулу в основание будущего города. К этому времени проект уже предусматривал создание условий для проживания одного миллиона человек. Для строительства выделили территорию в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области.

В последующие годы планы были расширены. К концу 2025 года расчетная численность населения будущего города увеличилась до двух миллионов человек. В разработке градостроительной концепции участвовали зарубежные специалисты. В частности, общую концепцию Нового Ташкента подготовила британская компания Cross Works.

Каким будет Новый Ташкент?

Согласно генеральному плану, территория Нового Ташкента составит около 20 тысяч гектаров, или 200 квадратных километров. Строительство разделено на несколько этапов. Первый охватывает 6 тысяч гектаров. После его завершения здесь планируется создать инфраструктуру для проживания примерно 600 тысяч человек. До 2034 года предусмотрено строительство 200 тысяч квартир. Градостроительная концепция предполагает разделение территории на жилые, административные, деловые и общественные зоны. В частности, в административном квартале планируется построить более 60 зданий для государственных органов.

При разработке проекта используются принципы так называемого 15-минутного города. Это означает, что школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения и другие повседневные услуги должны находиться в пешей доступности от жилых домов. Отдельное внимание уделяется архитектурному облику города. Современные здания планируется сочетать с элементами традиционного узбекского зодчества.

Одним из интересных проектов станет культурно-общественный комплекс «Великий Шелковый путь», представленный в марте 2026 года. На территории площадью 32 гектара предполагается создать тематические кварталы, посвященные странам и цивилизациям, связанным с историческим Шелковым путем. Здесь разместятся гостиницы, жилые и коммерческие здания, культурные и образовательные центры. Архитектура отдельных кварталов должна отражать особенности представленных стран.

Первые результаты строительства

С момента начала строительства в 2023 году в Новом Ташкенте появились первые жилые кварталы, образовательные учреждения и общественные пространства. По официальным данным, к октябрю 2026 года объем выполненных работ достиг $2 млрд. Одним из крупнейших жилых проектов стал комплекс «Шарк бахори». В рамках его первой очереди построено около 7 тысяч квартир. Согласно планам властей, до конца 2026 года в Новом Ташкенте предполагается сдать в общей сложности 20 тысяч квартир, рассчитанных как минимум на 70 тысяч жителей.

12 октября 2026 года состоялась церемония ввода в эксплуатацию семи объектов. Помимо жилого комплекса, в их число вошли школа на 2 тысячи учеников, здание Торгово-промышленной палаты, парк «Сохил боги» и несколько объектов энергетической и дорожной инфраструктуры. В августе 2026 года были введены в строй первые здания Университета «Новый Узбекистан», Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами и Национальной библиотеки. Открытый образовательный комплекс Университета «Новый Узбекистан» рассчитан на 7 тысяч студентов. При этом строительство полного кампуса продолжается. Он займет территорию площадью 50 гектаров и будет рассчитан на 10 тысяч студентов. Новое здание Национальной библиотеки занимает более 30 тысяч квадратных метров и рассчитано на одновременное обслуживание около 1,5 тысячи посетителей.

Среди необычных объектов Нового Ташкента выделяется музыкальный фонтан, который в августе 2026 года вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий открытый музыкальный фонтан в мире. Высота его водяной струи достигает 232,69 метра. В Новом Ташкенте также строится футбольный стадион вместимостью 55 тысяч зрителей. Стоимость проекта составляет $100 млн. Стадион станет одной из площадок чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет, который пройдет в Узбекистане и Азербайджане в 2027 году.

Дороги, мосты и метро Нового Ташкента

Одной из ключевых задач строительства является развитие транспортной сети, которая обеспечит сообщение между Новым Ташкентом и существующей столицей. По официальным данным, к октябрю 2026 года здесь было построено 18 километров автомобильных дорог. Одним из крупнейших инфраструктурных проектов стал новый мост через реку Чирчик, строительство которого началось в конце 2025 года. Его расчетная пропускная способность составит от 40 до 50 тысяч автомобилей в сутки.

Помимо автомобильных полос, на мосту предусмотрена двухполосная трамвайная линия. Также планируется оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки. В октябре 2026 года власти объявили о строительстве еще одной транспортной магистрали, которая улучшит сообщение между столицей и новым городом. Проект предусматривает прокладку 10-километрового участка дороги, а также строительство моста и путепровода.

Важное место в транспортной системе Нового Ташкента займет метрополитен. Согласно представленному проекту, новая линия протяженностью 21 километр соединит действующую станцию «Дустлик» с административным центром строящегося города. На маршруте предусмотрено девять станций. По предварительным расчетам, линия сможет обслуживать до 230 тысяч пассажиров в сутки.

Одновременно ведется строительство транспортного узла, объединяющего станцию будущей линии метро и автомобильную парковку площадью 20 тысяч квадратных метров. Такое решение позволит автомобилистам оставлять машины на парковке и пересаживаться на общественный транспорт. Согласно представленным планам, ввод этого транспортного комплекса в эксплуатацию предполагается в 2027 году.

Энергетика и коммунальная инфраструктура

Одновременно со строительством жилых кварталов в Новом Ташкенте создается необходимая инженерная инфраструктура. По состоянию на октябрь 2026 года здесь было проложено 13 километров канализационных сетей и 4,5 километра сетей питьевого водоснабжения. Одним из крупнейших энергетических объектов стала тригенерационная станция, построенная при участии турецкой компании MIMSAN. Стоимость проекта составила $73 млн. Особенность станции заключается в одновременном производстве электричества, тепла и холода. По проектным характеристикам, она сможет обеспечивать централизованным отоплением и охлаждением до 100 тысяч домохозяйств.

Кроме того, совместно с китайской компанией Haocheng Industry Group Limited реализован проект строительства электроподстанции и высоковольтных линий электропередачи стоимостью $95 млн. Новая подстанция стала первой в Узбекистане подстанцией закрытого типа. По сравнению с традиционными открытыми объектами она занимает меньше места и создает более низкий уровень шума. В дальнейшем в Новом Ташкенте планируется шире использовать возобновляемые источники энергии. В частности, на крышах многоквартирных домов предусмотрена установка солнечных панелей общей мощностью 20 МВт.

Еще одним направлением станет создание современной системы обращения с отходами. При участии финской компании MariMatic планируется реализовать проект, предусматривающий сбор отходов и их дальнейшее использование для производства электроэнергии. Значительное внимание уделяется озеленению города. Согласно генеральному плану, здесь предусмотрено создание 2 тысяч гектаров зеленых зон и 500 гектаров парков. Для Узбекистана, отличающегося жарким и засушливым климатом, особенно важно рациональное использование водных ресурсов. Поэтому в Новом Ташкенте планируется внедрять водосберегающие технологии, а очищенные сточные воды использовать для полива зеленых насаждений и технических нужд.

Инвестиции и экономическое значение проекта

Новый Ташкент является одним из крупнейших инвестиционных проектов Узбекистана. Только на первом этапе его строительства предусмотрена реализация проектов общей стоимостью около $50 млрд. Помимо государственного финансирования, власти намерены активно привлекать частный капитал, включая инвестиции зарубежных компаний. Одним из наиболее крупных промышленных проектов станет Deep Tech Park — зона высокотехнологичного производства, ориентированная в том числе на выпуск полупроводников. В создание промышленной зоны планируется вложить $320 млн. В дальнейшем на ее территории предполагается разместить производственные проекты общей стоимостью $1,7 млрд.

Еще одним направлением станет развитие деловой недвижимости. В частности, запланировано строительство комплекса Metropolis общей площадью более 818 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся офисы, гостиница, жилые здания и предприятия сферы услуг. Из общей площади около 500 тысяч квадратных метров отведено под деловую инфраструктуру. Проектом предусмотрено создание условий для занятости примерно 1,5 тысячи человек. Постепенно в Новый Ташкент переводятся государственные учреждения. Здесь уже работают министерства строительства, транспорта и энергетики. В дальнейшем планируется разместить другие ведомства.

Строительство нового города также создает дополнительный спрос на продукцию промышленности Узбекистана — цемент, металл, стекло, отделочные материалы и инженерное оборудование. Для поддержки отечественных производителей власти намерены расширить использование строительных материалов местного производства. 20 ноября 2026 года было объявлено о планах открыть кредитную линию на $200 млн для предпринимателей, реализующих крупные строительные проекты в Новом Ташкенте. Средства будут направляться на пополнение оборотного капитала застройщиков при условии закупки строительных материалов узбекского производства.

Ближайшие планы и перспективы

Для поддержки крупных градостроительных проектов 10 ноября 2026 года в Узбекистане был принят указ, предусматривающий дополнительные налоговые льготы и механизмы финансирования. Документ устанавливает особые условия для инвестиционных проектов стоимостью от $50 млн, соответствующих определенным требованиям. В частности, предусмотрена ставка налога на прибыль от продажи и сдачи в аренду объектов таких проектов в размере 1%. В зависимости от объема инвестиций льгота будет действовать от 5 до 15 лет. Также предусмотрено освобождение от земельного налога и налога на имущество на 20 лет. Дополнительно упрощаются процедуры предоставления земельных участков.

18 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел совещание, посвященное дальнейшему строительству Нового Ташкента. Особое внимание было уделено согласованному развитию жилых районов и необходимой инфраструктуры. Поставлена задача обеспечить готовность дорог, электрических сетей, систем водоснабжения, отопления и канализации к моменту ввода новых зданий в эксплуатацию. Такой подход должен обеспечить постепенное формирование полноценных городских кварталов, готовых к заселению и повседневной жизни. В перспективе Новый Ташкент должен стать крупным жилым, административным и деловым центром, дополняющим существующую столицу.

Развитие города будет связано с последовательной реализацией генерального плана, привлечением инвестиций и созданием необходимой инфраструктуры.