В Узбекистане переведут органы исполнительной власти в Новый Ташкент

Новый Ташкент, который начали строить в окрестностях столицы Узбекистана, должен стать центром размещений государственных органов. Новый город-миллионник в Узбекистане планируется построить к 2050 году.

Органы исполнительной власти Узбекистана переедут в город Новый Ташкент, который сейчас строится в республике. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.

«Дай Бог, сейчас построим Новый Ташкент и переведём все исполнительные органы в Новый Ташкент. Мы строим такие планы. Представьте, не будут заезжать большие машины, не будет пробок, а люди только выиграют от этого»

— Шавкат Мирзиеев

Отметим, что территория будущего города примыкает к восточной окраине современного Ташкента. Площадь строящегося города составит порядка 20 тыс га, город сможет вместить более 1 млн жителей. Ожидается, что новый город станет важным административным и образовательным центром. Проект планируется реализовать к 2050 году.