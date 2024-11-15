Вестник Кавказа

В Узбекистане переведут органы исполнительной власти в Новый Ташкент

В Узбекистане переведут органы исполнительной власти в Новый Ташкент
© Фото: Дирекция по строительству города Новый Ташкент
Новый Ташкент, который начали строить в окрестностях столицы Узбекистана, должен стать центром размещений государственных органов. Новый город-миллионник в Узбекистане планируется построить к 2050 году.

Органы исполнительной власти Узбекистана переедут в город Новый Ташкент, который сейчас строится в республике. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев. 

«Дай Бог, сейчас построим Новый Ташкент и переведём все исполнительные органы в Новый Ташкент. Мы строим такие планы. Представьте, не будут заезжать большие машины, не будет пробок, а люди только выиграют от этого»

— Шавкат Мирзиеев 

Отметим, что территория будущего города примыкает к восточной окраине современного Ташкента. Площадь строящегося города составит порядка 20 тыс га, город сможет вместить более 1 млн жителей. Ожидается, что новый город станет важным административным и образовательным центром. Проект планируется реализовать к 2050 году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Узбекистане назначили нового главу Службы госбезопасности

В Узбекистане назначили нового главу Службы госбезопасности

В Ташкенте заработало представительство крупного китайского банка

В Ташкенте заработало представительство крупного китайского банка

Непогода задерживает рейсы из Москвы в Узбекистан и Кыргызстан

Непогода задерживает рейсы из Москвы в Узбекистан и Кыргызстан

Турпоток в Узбекистан в 2024 году может достигнуть 10 млн человек

Турпоток в Узбекистан в 2024 году может достигнуть 10 млн человек

Самолет из Новосибирска не долетел до Ферганы из-за непогоды

Самолет из Новосибирска не долетел до Ферганы из-за непогоды

В развитие промышленной зоны в Самаркандской области вложат более $4 млрд

В развитие промышленной зоны в Самаркандской области вложат более $4 млрд

Экономику Узбекистана будет формировать частный сектор

Экономику Узбекистана будет формировать частный сектор

Абдулла Арипов переизбран на пост премьера Узбекистана

Абдулла Арипов переизбран на пост премьера Узбекистана

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Авиакомпания Flyadeal начнет постоянно летать из Саудовской Аравии в Узбекистан

Авиакомпания Flyadeal начнет постоянно летать из Саудовской Аравии в Узбекистан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы