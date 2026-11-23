В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что россияне очень часто выбирают ОАЭ в качестве направления для отдыха.

Объединенные Арабские Эмираты остаются одним из самых популярных направлений для отдыха россиян, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

Об этом он сообщил на приеме по случаю 55-летней годовщины образования ОАЭ.

По словам дипломата, число туристов из России, посещающих страну, растет ежегодно.

"Объединенные Арабские Эмираты стали одним из наиболее популярных зарубежных направлений для отдыха российских граждан. Количество наших туристов в ОАЭ растет из года в год"

– Георгий Борисенко

Также он подчеркнул, что Москва и Абу-Даби сотрудничают в разных областях.

В частности, стороны развивают совместнве проекты в гуманитарной сфере, включая образование и культуру, рассказал Борисенко.