ФК "Ахмат" потерпел сегодня дома поражение от "Краснодара" в рамках группового этапа Кубка России. Махачкалинское "Динамо" разгромило в Каспийске "Балтику".

В среду, 25 ноября, проходят матчи 6-го тура группового этапа Кубка России по футболу. На данный момент уже завершились встречи с участием "Ахмата" и "Динамо" Махачкала.

"Ахмат" принимал в Грозном "Краснодар". Победу со счетом 3:0 одержали гости. Голами отметились нападающие Дмитрий Воробьев (10-я минута) и Джон Кордоба (87-я), а также полузащитник Кристиан Алвес (80-я).

В параллельном матче махачкалинское "Динамо" встречалось в Каспийске с калининградской "Балтикой". Крупную победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.

Первый мяч в игре был забит на 30-й минуте – с пенальти отличился полузащитник хозяев Ражаб Магомедов. На 53-й минуте защитник Муталип Алибеков удвоил преимущество динамовцев, а финальную точку в матче поставил на 86-й минуте полузащитник Владимир Хубулов.