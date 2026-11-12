В октябре значительнее всего подешевел отдых в Турции. Также доступнее стали поездки в Египет и на Южный Кавказ.

В середине осени снизились цены на туры в несколько популярных у россиян стран, в том числе в Турцию, говорится в исследовании Росстата.

"Из услуг зарубежного туризма снизилась стоимость: поездок на отдых в Турцию (-18,2%), Египет (-16,4%), Китай (-14,7%), страны Закавказья (-14%), отдельные страны Средней (-7,9%) и Юго-Восточной (-7,1%) Азии, Белоруссию (-7,5%)"

– Росстат

Кроме того, отдых в некоторых российских регионах также подешевел в октябре. Цены снизились на 14% на отдых на Черном море.