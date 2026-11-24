В Ормузе произошел очередной минный инцидент – в Иране сообщили, что танкер, зашедший в запретную зону, подорвался на мине, в результате на судне случился пожар.

Сегодня днем в Ормузском проливе подорвался на мине еще один танкер, сообщает иранское агентство ISNA.

Инцидент произошел несколько часов назад в восточной части Ормузского пролива. Нефтетанкер с отключенными системами идентификации и навигации "проигнорировал предупреждения и зашел в запрещенную зону", где после подрыва на морской мине, загорелся.