Иран существенно нарастил объемы ввоза товаров через порты на Каспийском море, сообщает пресс-служба правительства республики.
Отмечается, что такая тенденция наблюдается на фоне морской блокады южных портов страны со стороны США.
"Согласно представленному докладу в ходе заседания объем выгрузки товаров первой необходимости в северных портах страны (на Каспии – ред.) существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"
— правительство Ирана
Тем не менее, конкретные данные о динамике поставок не указываются.
Напомним, ранее министр экономики ИРИ Али Маданизаде опроверг информацию о блокаде каспийских портов страны.
Он подчеркнул, что "экономические связи через Каспийское море успешно развиваются, а объемы торговли значительно выросли".