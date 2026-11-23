Сергей Рябков анонсировал проведение новых контактов с США по "раздражителям". Он отметил, что они пройдут до конца нынешнего года.

Россия и Соединенные Штаты проведут новый раунд переговоров по "раздражителям" до конца нынешнего года. Об этом заявил 25 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Будут обязательно, да"

– заместитель министра

Предыдущий раунд консультаций по "раздражителям" состоялся в конце сентября или первой половине октября. Ранее Сергей Рябков отмечал, что такого рода встречи проводятся в закрытом режиме без лишней огласки.