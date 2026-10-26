"Лукойл" и консорциум американского бизнесмена Боэли подписали соглашение о приобретении консорциумом зарубежных активов российской компании.

Консорциум во главе с миллиардером Тоддом Боэли станет новым собственником зарубежных активов "Лукойла", пишет Reuters со ссылкой на самого Боэли и представителя Американской корпорации финансирования международного развития (DFC).

Консорциум Боэли подписал соглашение с "Лукойлом" об обмене ценных бумаг компании на ее зарубежные активы. Согласно сделке, планируется обменять ценные бумаги "Лукойла" стоимостью $10 млрд на международные активы компании стоимостью около $16 млрд.

Соглашение пока не получило одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Боэли считает, что закрытие сделки может занять до года.

Консорциум, помимо Боэли, включает Американскую корпорацию финансирования международного развития DFC, американский инвестиционный банк Xtellus Partners и компанию Catena Investment Holding, которая зарегистрирована в ОАЭ.

Если сделка успешно завершится, что американские правительство через корпорацию DFC получит долю будущей прибыли и возможность участвовать в управлении компанией. Доля США начнет давать прибыль после того, как частные инвесторы консорциума вернут вложенный капитал и получат согласованную норму доходности.

"Передача стратегических объектов энергетической инфраструктуры под контроль США или их союзников является одним из ключевых приоритетов политики администрации"

– DFC