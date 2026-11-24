ФК "Сабах" играл в среду дома с испанской "Барселоной" в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

В Баку состоялась встреча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Сабахом" (Азербайджан) и "Барселоной" (Испания).

Победу со счетом 4:1 одержали гости. Голами у каталонцев отметились полузащитник Энтони Гордон (31-я и 51-я минуты) и нападающие Карим Адейеми (55-я) и Габриэл Жезус (60-я). У "Сабаха" единственный мяч записал на свой счет нападающий Джой-Лэнс Миккельс (63-я минута).

В следующем туре "Сабах" сыграет в гостях с испанским "Вильярреалом". Игра пройдет в Испании 8 декабря.