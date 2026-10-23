В Дагестане в скором времени начнет работать крупная сетевая топливная компания, сообщил Щукин. По его словам, это поможет урегулировать цены на заправках.

Глава Дагестана Федор Щукин рассказал в ходе прямой линии сегодня, что вскоре на топливный рынок республики выйдет крупная сетевая компания.

"Переговоры длились долго, несколько месяцев, это серьезная история. Доступ к вертикальным компаниям нелегок. Задачи - интересы дагестанцев. <...> Соответствующие соглашение подписали"

– Федор Щукин

При этом, подчеркнул он, нет планов отказываться от имеющегося опыта работы с независимыми продавцами топлива.

"Нам нужно использовать плюсы и той, и этой системы. Как показывает практика, сетевики - это эффективная возможность урегулировать цены и установить справедливую конкуренцию"

– Федор Щукин