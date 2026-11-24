Джаред Кушнер не исключил возможности возобновления военных действий США в Иране, отметив, что Дональд Трамп и его команда сосредоточены на решении этого вопроса.

Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер допустил возможность возобновления военных действий США в Иране. Об этом он заявил в интервью главе медиакомпании Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Кушнер не стал прямо отвечать, ожидает ли новых военных действий США в Иране, отметив, что президент Дональд Трамп сосредоточен на решении иранского вопроса, над которым работает большая команда.

​"Президент Трамп всегда оставляет все эти варианты на столе"

- Джаред Кушнер

Кроме того, спецпосланник отметил, что европейские страны хотят многого от Вашингтона, но не оказали США достаточной поддержки в ходе конфликта с Ираном.

​"Европейцы очень многого требуют от Америки. Но когда дело дошло до ситуации с Ираном, я полагаю, они определенно не произвели впечатления"

- Джаред Кушнер