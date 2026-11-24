По данным UKMTO, в Персидском заливе в 50 морских милях к западу от Дубая произошел очередной инцидент с коммерческим танкером.

В Персидском заливе недалеко от Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах произошел взрыв рядом с танкером. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании в соцсети X.

Инцидент зафиксировали в 50 морских милях к западу от города. По информации капитана судна, причиной взрыва стал неизвестный снаряд.

Отмечается,несмотря на то что взрыв случился в непосредственной близости от танкера, само судно повреждений не получило, а воздействия на окружающую среду нет.

Напомним, из-за войны США и Ирана в Персидском заливе участились разливы нефти, которые уже угрожают исчезновением 35 видам животных и потребуют длительной очистки акватории.