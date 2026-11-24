Ряд работ по реконструкции очистных сооружений в Дербенте, Махачкале и Каспийске планируют завершить до конца 2029 года, заявил глава Дагестана.

В Дагестане к концу 2029 года намерены закончить реконструкцию очистных сооружений в Махачкале, Каспийске и Дербенте. Об этом на "прямой линии" заявил глава республики Федор Щукин.

​"Избербаш уже давным-давно технически готов к пуску очистных сооружений. На завершающей стадии у нас и Дербент, Махачкала, Каспийск. Будем надеяться, что до 2027-2029 годов мы будем завершать эту историю"

- Федор Щукин

Ранее сообщалось, что в рамках модернизации сетей в Махачкале уже проложили свыше 14 км канализации, а в Каспийске обновили почти 5 км коллекторов.

Отметим, модернизацию ливневой канализации в Махачкале, Каспийске и Избербаше предварительно оценили в 6,4 млрд рублей.