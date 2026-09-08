За десять месяцев 2026 года выручка от экспорта грузинских овец выросла на 40% в годовом выражении и достигла $31,8 млн, а объем поставок составил 234 тыс голов.

Грузия с января по октябрь 2026 года экспортировала 234 тыс овец на сумму $31,8 млн. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

В денежном выражении экспорт вырос на 40%, или на $9 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении объем поставок увеличился на 8%, что составило 17 тыс голов.

Главным экспортным рынком остается Азербайджан, на который пришлось 46% всех поставок. Второе место заняла Саудовская Аравия с долей 26%, третье — Ирак с 13%, а всего грузинских овец покупают семь стран.

В 2025 году Грузия экспортировала более 250 тыс живых овец. Общий объем поставок живых овец и коз оценивался примерно в $21 млн.

На рынках Ближнего Востока мясо грузинских овец тушинской породы ценят за особый вкус благодаря выпасу на высокогорных пастбищах.

Отмечается, что для сохранения конкурентоспособности в Саудовской Аравии и Кувейте республика постепенно адаптируется к их строгим ветеринарным нормам и стандартам халяль.