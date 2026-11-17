Стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке превысила $100. Январские фьючерсы на сорт Brent при этом торгуются по $95,33 за баррель.

На мировом рынке азербайджанская нефть марки Azeri Light подорожала на $4,21, до $100,34 за баррель. Об этом стало известно по результатам торгов.

В турецком порту Джейхан баррель Azeri Light на базисе FOB вырос в цене на $4,18, или на 4,57%, и достиг $95,61.

При этом январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $95,33 за баррель, а на сорт WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросли до $84,42.

Отметим, что минимальная стоимость Azeri Light на отметке $15,81 была зафиксирована 21 апреля 2020 года, а максимальная в $149,66 — в июле 2008 года.