В Кремле назвали дату проведения традиционной совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Ставшая традиционной прямая линия и большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина назначена на 10 декабря, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"10 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным""

- Кремль

В ходе мероприятия, уточняется в сообщении, президент в прямом эфире расскажет об итогах 2026 года. Кроме того, российский лидер даст ответы на вопросы, которые поступят от журналистов и жителей России.

Напомним, что впервые большая пресс-конференция и прямая линия были проведены в рамках одного мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса. А с 2023 года событие стало называться "Итоги года с Владимиром Путиным".