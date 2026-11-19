Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина продемонстрировала готовность трех держав взаимодействовать для преодоления ключевых вызовов современности.

Никогда раньше руководители России, США и Китая не собирались в формате "тройки". С одной стороны, их встрече способствовал саммит АТЭС в Шэньчжэне, поскольку все три страны являются членами этой организации. С другой стороны, потребность в исторических трехсторонних переговорах назрела в связи с тем состоянием перманентной нестабильности, в которой сегодня находится мир. Продолжаются бои на Украине, с Ираном не все ясно, нарастают продовольственный кризис, нехватка удобрений и энергодефицит, все острее встает вопрос контроля над искусственным интеллектом.

На закрытой части встречи Путин, Си и Трамп наверняка обсуждали множество вопросов, хотя полутора часов недостаточно, чтобы принять какие-то конкретные решения. Однако в совместной декларации как минимум четыре вопроса озвучиваются предельно ясно, и позиции сторон по ним совпадают.

Ядерное разоружение

Первая и, пожалуй, самая главная тема - ядерная безопасность. Три президента подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно сделать все, чтобы ее предотвратить. Китай, Россия и США будут вести диалог, чтобы снизить риски в ядерной сфере и предотвратить распространение ОМУ.

Вопрос злободневный, ведь Россия и Европа находятся на грани конфронтации. Владимир Путин предупредил, что размещение любых европейских войск на Украине станет законной целью ВС РФ. Кроме того, милитаризация ЕС и его активная поддержка ВСУ уже вызывала жесткие заявления руководства России. Путин не раз давал понять, что если Европа планирует напасть на Россию, то Москва уже готова, причем война будет короткой.

Со своей стороны Трамп хочет добиться ядерного разоружения и включить Китай в такие соглашения, как ДРСМД и СНВ-3. Пекин отказывается от этого, подчеркивая, что китайский ядерный арсенал в разы меньше, чем у России и США. Более актуальная тема для главы Белого дома - распространение ОМУ. Он назвал жизненно важным сотрудничество трех стран в борьбе с этой угрозой. Основной фокус Трампа в рамках этой темы - Иран. Президент США уже давно обвиняет иранские власти в попытке создать ядерное оружие.

Си Цзиньпин, в свою очередь, предложил Дональду Трампу полное ядерное разоружение всех стран. "Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено", подчеркнул Си, назвав ОМУ "Дамокловым мечом" над головой человечества.

Реформы ООН и МУС

Вторая тема, по которой Путин, Трамп и Си придерживаются единой позиции - реформа ООН, которая сделает организацию более эффективной в реагировании на глобальные вызовы международному миру и безопасности. Готовы ли три страны расширить Совет Безопасности ООН, в документе не говорится. При этом Россия, например, не против предоставить места постоянных членов СБ незападным государствам.

Еще один вопрос тоже связан с международными организациями. Три лидера отметили, что "принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение". Международный уголовный суд не должен злоупотреблять своими полномочиями. У Трампа претензия к МУС связана с Израилем, у России - с президентом. МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина. Пекин тоже критикует организацию за избирательное правосудие. Ни США, ни Россия, ни КНР не являются частью Международного уголовного суда и не ратифицировали Римский статут.

Энергетическая безопасность

В отличие от трех упомянутых выше вопросов, по четвертому они пришли не просто к общему пониманию, но к совместному решению: Путин, Си и Трамп договорились нарастить производство и поставки нефти для стабилизации рынков. Из-за кризисов в Ормузском проливе, Балтийском и Черном морях мир испытывает дефицит нефти и газа. Как на практике будет реализоваться решение по нефти, предстоит разобраться. Китай больше ориентирован на внутренний рынок и не выступает крупным экспортером. США сами недавно нуждались в российском дизеле. Россия может нарастить поставки, но продолжение ударов ВСУ по НПЗ делают такие возможности нестабильными.

В общем и целом, встреча "тройки" стала важной, исторической и перспективной. Трамп надеется, что такие встречи продолжатся. Ведь раньше страны избегали диалога, как он отметил, но решать мировые проблемы по одиночке невозможно. Тот же иранский кейс включает все три страны. Россия - близкий партнер Ирана, США - противник, а Китай - главный покупатель иранской нефти.

Украинские перспективы

Отдельное внимание журналистов было сконцентрировано на двусторонних встречах, и в первую очередь Путина и Трампа. Эти два лидера нечасто имеют возможность поговорить лицом к лицу. Трамп оценил на 12 из 10 переговоры в Шэньчжэне. Российский лидер назвал бессмысленными попытки Киева удержать оставшиеся 10% территорий Донбасса. Практическим итогом переговоров вокруг Украины стало согласие России на диалог с Европой. Владимир Путин отметил, что европейским представителям направлено приглашение.

Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что российский лидер настроен на заключение мирного договора, и надеется, что такой же настрой присутствует у Владимира Зеленского. Американский президент на обратном пути в США с борта номер один позвонил собравшимся в Берлине представителям ЕС и повторил им свой тезис о готовности Путина к миру, призвав их наладить с ним прямой диалог.

В заключении можно отметить, что, несмотря на способность "большой тройки" решать мировые проблемы, встреча на полях саммита АТЭС - все-таки не вполне "новая Ялта". Встреча в Крыму в 1945 году длилась 8 дней, и тогдашние лидеры - Сталин, Рузвельт и Черчилль - стали победителями в мировой войне и определяли границы всей Европы и частично Азии. Нынешние конфликты ограничены отдельными регионами, да и США, Китай и Россия не выступают единым фронтом. Нынешний мир - многополярный, кроме трех великих держав есть Индия, Бразилия, Япония, Евросоюз, Британия, Турция и другие игроки, оказывающие влияние на развитие мира. Поэтому применить реалии 1945 года к сегодняшним невозможно.