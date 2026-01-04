Пятый круглый стол армяно-азербайджанского диалога "Мост мира" пройдет до конца года

Пятая встреча представителей гражданского общества Баку и Еревана пройдет до конца года. Мероприятие должно состояться в Армении.

В Армении состоится пятая встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках диалога "Мост мира". Мероприятие пройдет до конца года, сообщил координатор инициативы со стороны Баку, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов.

Диалоговый формат "Мост мира" направлен на формирование доверительных отношений между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. Представители Баку и Еревана в рамках регулярных встреч затрагивают вопросы мирного урегулирования, региональной безопасности, СМИ, а также обсуждают роль гражданского общества в процессе нормализации.

Первые контакты представителей общественности двух стран состоялись в конце октября прошлого года в Ереване, последняя встреча проходила в Габале 10-12 апреля этого года.

Что мешает работе "Моста мира"?

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" напомнил об обстоятельствах, из-за которых регулярные встречи делегаций гражданского общества Азербайджана и Армении пришлось прекратить после апреля этого года.

"Проблемы возникли в сентябре, когда с армянской стороны пошла скандальная реакция на поездку помощника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева с представителями дипломатического корпуса в Карабах. Гаджиев тогда показал послам зарубежных государств, что в музеях на территориях, когда-то контролировавшихся сепаратистским режимом, под видом старинных армянских книг экспонировались фальшивки, в которых открытая часть книги была сфальсифицирована, а все остальные листы оставлены пустыми. И в Армении на это отреагировали так, что какое-то время организовывать встречи "Моста мира" стало невозможно", - прежде всего сказал он.

"Важно, что участники встреч "Моста мира" с армянской стороны в письменном виде выступили с претензиями к этой поездке Хикмета Гаджиева. Это само по себе негативно повлияло на общий ход переговорного процесса Баку с Ереваном. Отдельные личности в армянских СМИ вовсе стали заявлять, что они участвуют в этих встречах с делегацией азербайджанского гражданского общества только для того, чтобы выиграть время Армении, пока она укрепляется и усиливается. Оказалось, что те лица, с кем велся диалог в рамках "Моста мира" – вовсе не миротворцы, как предполагалось, и они не планировали конструктивно решать задачи построения мира между двумя народами", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"В связи с этим возникла пауза в диалоге представителей гражданского общества, поскольку с армянской стороны было не с кем говорить. Тем не менее, на высшем государственном уровне Баку и Ереване сохранили настрой на продолжение этого трека урегулирования, поэтому спустя какое-то время "Мост мира" должен был возобновиться. Я думаю, что сегодняшнее объявление о следующей встрече связано непосредственно с переговорами президента Алиева и премьер-министра Пашиняна в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества", - сообщил политолог.

О чем будут говорить в Ереване?

Эксперт также проанализировал вероятную повестку возобновленных встреч "Моста мира". "Ключевые вопросы – это установление взаимопонимания и повышение доверия между сторонами. "Мост мира" ставит своей целью формирование таких отношений между гражданскими обществами Азербайджана и Армении, когда между ними будет эмпатия, общее восприятие региональных вопросов и в целом понимание интересов друг друга", - указал он.

"Полагаю, что в Ереване продолжатся дискуссии, почему каждая из стран воспринимает другую как оппонента, хотя между ними установлен де-факто мир, как можно преодолеть разногласия и недопонимания. Понятно, что во встречах "Моста мира" участвует лишь небольшое количество представителей гражданского общества, и они не репрезентируют народы двух стран целиком. Возможно, необходима диверсификация делегаций, включение в них специалистов из разных сфер. Но, как показывает опыт, такая дипломатическая работа на втором треке всегда положительно сказывается на продвижении урегулирования на основном треке", - заключил Ровшан Ибрагимов.