Проезд грузовиков по участку Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии на выезд из России временно закрыт, заявил глава республики Сергей Меняйло. В очереди ожидают около 2 тыс автомобилей.

Движение грузовиков временно приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, такое заявление сделал глава республики Сергей Меняйло.

Он уточнил, что в настоящее время проезда ожидают около 2 тыс большегрузов.

"Военно-Грузинская автомобильная дорога и Транскавказская автомагистраль закрыты для движения большегрузного транспорта. В электронной очереди (на проезд по Военно-Грузинской дороге - ред.) - 1172 большегруза, еще 798 ждут на стоянках"

– Сергей Меняйло

Отмечается, что ситуация на данном участке границы в районе пункта пропуска Верхний Ларс может быстро меняться из-за погодных условий.

Движение всех видов транспорта из-за непогоды было закрыто по Военно-Грузинской дороге еще 24 ноября. Накануне движение легковых автомобилей и автобусов было возобновлено.

Напомним, Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, обеспечивающим транспортное и грузовое сообщение России с Грузией и Арменией.