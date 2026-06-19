Санаторий "Казахстан" на Иссык-Куле вновь откроет двери в декабре. Обновленная здравница будет работать в категории "пять звезд".

Категория "5 звезд" присвоена в государственной системе классификации средств размещения Кыргызстана санаторию "Казахстан" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан.

Высокая категория подтверждена официальным свидетельством № 002, выданным Государственным агентством по развитию туризма при кабмине Кыргызстана.

Уже в декабре санаторий, который впервые запустили на Иссык-Куле в 1962 году, после обновления снова начнет принимать гостей.

Здравница занимает территорию площадью 17,5 га, на которой размещены обновленные жилые корпуса, коттеджи и медицинский блок. В санатории "Казахстан" имеется крытый бассейн, бассейн с термальной минеральной водой, а также спортивные площадки и детская зона. Санаторий предлагает гостям четырехразовое питание.

Оздоровительные программы в санатории подбираются индивидуально, они включают термальные ванны, грязелечение, физиотерапию, массаж и ЛФК.