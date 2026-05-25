Киргизия намерена получить "Голубой флаг" для озера Иссык-Куль

В Турции работает киргизская делегация, которая изучает пляжи Антальи, перенимая турецкий опыт получения "Голубого флага" для озера Иссык-Куль: особое внимание специалисты уделяют экологическому менеджменту.

В турецкую курортную Анталью прибыла делегация из Киргизии, которую возглавил экс-глава министерства культуры, информации и молодежной политики страны Азамат Жаманкулов: при содействии министерства культуры и туризма Турции она уже провела инспекционные выезды на пляжи Антальи, отмеченные "Голубым флагом", и ознакомилась с турецким опытом в области экологического менеджмента и устойчивого туризма, чтобы перенять его и получить "Голубой флаг" для озера Иссык-Куль, сообщили в Турецком фонде экологического образования TÜRÇEV.

В киргизскую делегацию вошли представители администрации президента, а также официальные лица в сфере туриндустрии и представители отрасли. Они оценили общественные пляжи Коныялты, Муратпаши, Кемера, а также общественный пляж Лары со свободным входом, находящийся в ведении министерства культуры и туризма Турции, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Помимо этого, гости получили обширную информацию по управлению яхтенными причалами, туристическим судам с "Голубым флагом", практике экологического образования, системам управления отходами, мониторингу качества воды и моделям устойчивого туризма.

"Турция сейчас занимает третье место в мире по количеству пляжей с "Голубым флагом", что вызывает пристальный интерес у братских стран, и с удовольствием передает свой опыт братским странам"

- председатель правления фонда TÜRÇEV Абдулкадир Атеш

Турция уделяет большое значение получению "Голубого флага" для озера Иссык-Куль, он станет символом не только для Киргизии, но и положит начало новым историям успеха в тюркском мире в области экологии, устойчивого развития и туризма, добавил чиновник.