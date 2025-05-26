Вестник Кавказа

Где в мире самые чистые пляжи 2026?

Где в мире самые чистые пляжи 2026?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже более 40 лет международный Фонд экологического образования ежегодно награждает премией Голубой флаг лучшие пляжи мира, которые соответствуют длинному списку критериев, определяющих высокие стандарты прибрежных районов. В мае 2026 году Голубой флаг получили более 4300 пляжей в 53 странах.

Что значит Голубой флаг у пляжа? 

Голубой флаг - это международный сертификат, который может получить пляж, гавань, а также туристические суда, соответствующие экологическим нормам. Быть отмеченным Голубым флагом стремится каждый пляж во всех странах, участвующих в проекте Blue Flag, поскольку он неизменно привлекает туристов, выбирающих чистые и безопасные места отдыха. Среди критериев, которые должны быть соблюдены пляжем для получения сертификата, следующие: 

  • высокое качество воды и доступность информации о ней 
  • карта пляжа с указанием всех объектов, расположенных на нём 
  • свод правил поведения на пляже 
  • бактериальный состав воды должен соответствовать стандартам 
  • водоросли и органические остатки должны сохраняться на пляже
  • мусорные баки на пляже должны быть доступны в необходимом количестве 
  • на пляже должно быть достаточно туалетов/уборных с контролируемым отводом отходов 
  • доступ на пляж с животными должен контролироваться
  • пляж должен быть доступен для широкого круга посетителей
  • на пляже должно быть оборудование для оказания первой помощи 
  • конфликтные ситуации и несчастные случае в месте отдыха должны предотвращаться. 

Всего таких критериев 33. Голубым флагом пляж награждается только на один купальный сезон, а суда и гавани - на год. Чтобы снова получить Голубой флаг, нужно повторно проходить сертификацию проекта. 

Где самые чистые пляжи в мире? 

В 2026 году 8 стран получили более 100 Голубых флагов каждая.

  1. Испания на первом месте по количеству чистых пляжей. В этом году 676 прибрежных зон страны получили Голубые флаги. Испания лидирует в рейтинге уже 30 лет подряд. Самые лучшие испанские пляжи в Аликанте - 77, Понтеведре - 56,  Малаге - 45 Барселоне - 39 и Валенсии - 39. 
  2. Греция на втором месте по количеству самых чистых пляжей в мире. В 2026 году страна получила 624 Голубых флага, на один больше, чем в прошлом году. 
  3. Турция - третья в мире по чистым пляжам с 580 чистейшими прибрежными зонами. В этом году страна улучшила свой рекорд на 3 пляжа. 
  4. Италия четвёртая с 525 пляжами с Голубыми флагами. За год средиземноморская страна увеличила количество самых чистых пляжей на 38. 
  5. Португалия пятая с 396 Голубыми флагами. В этом году в стране оказалось на 6 чистых пляжей меньше, чем в прошлом. 
  6. Франция на шестом месте. В республике жюри проекта в 2026 году насчитало 387 пляжей, соответствующих критериям экологической устойчивости и безопасности. Это на один пляж меньше, чем годом ранее. 
  7. В Дании 140 пляжей получили сертификат Голубой флаг. В прошлом году в стране чистых пляжей было на сотню больше. 
  8. Мексика замыкает топ-8 стран, где чистых пляжей больше ста. В 2026 году североамериканская страна отметилась 103 чистыми пляжами, улучшив свой результат на 5 пляжей по сравнению с прошлым годом. 

Такие страны как Бразилия, Хорватия, Кипр, Великобритания, Ирландия, Израиль, Южная Африка и Нидерланды были отмечены более 50 Голубыми флагами каждая. В ОАЭ 47 пляжей были признаны лучшими по версии проекта Blue Flag. 

Где самые чистые пляжи в Турции? 

Купальный сезон в Турции начинается с третьего места в рейтинге лучших пляжей с самой чистой водой в мире. В 2026 году в стране 580 пляжей, 30 гаваней и 18 туристических судов с сертификатом Голубой флаг. Самые чистые пляжи Турции в провинции Анталия - 232; на втором месте - Мугла на юго-западе страны со 113 сертификатами Голубой флаг; Измир замыкает тройку лидеров турецких регионов с 60 отмеченными наградой пляжами. За ними следуют Балыкесир с 45 Голубыми флагами, Айдын - с 39 чистейшими пляжами и Самсун - с 19 сертифицированными прибрежными зонами. Также Голубые флаги получили Чанаккале, Мерсин, Текирдаг и Коджаэли.  

Самое чистое черноморское побережье

Сертификаты Blue Flag в 2026 году получили пляжи четырёх черноморских стран (Россия, Грузия и Абхазия в сертификации не участвуют). Страны с самым чистым черноморским побережьем расположились в следующем порядке: 

  1. Болгария на первом месте с 26 пляжами, получившими Голубой флаг; 
  2. Турецкий Самсун на втором месте с 19ю лучшими пляжами в мире; 
  3. Черноморское побережье Румынии получило пять сертификатов Голубой флаг; 
  4. Украина замыкает рейтинг с двумя Голубыми флагами. 
Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
410 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.