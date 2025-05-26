Где в мире самые чистые пляжи 2026?

Уже более 40 лет международный Фонд экологического образования ежегодно награждает премией Голубой флаг лучшие пляжи мира, которые соответствуют длинному списку критериев, определяющих высокие стандарты прибрежных районов. В мае 2026 году Голубой флаг получили более 4300 пляжей в 53 странах.

Что значит Голубой флаг у пляжа?

Голубой флаг - это международный сертификат, который может получить пляж, гавань, а также туристические суда, соответствующие экологическим нормам. Быть отмеченным Голубым флагом стремится каждый пляж во всех странах, участвующих в проекте Blue Flag, поскольку он неизменно привлекает туристов, выбирающих чистые и безопасные места отдыха. Среди критериев, которые должны быть соблюдены пляжем для получения сертификата, следующие:

высокое качество воды и доступность информации о ней

карта пляжа с указанием всех объектов, расположенных на нём

свод правил поведения на пляже

бактериальный состав воды должен соответствовать стандартам

водоросли и органические остатки должны сохраняться на пляже

мусорные баки на пляже должны быть доступны в необходимом количестве

на пляже должно быть достаточно туалетов/уборных с контролируемым отводом отходов

доступ на пляж с животными должен контролироваться

пляж должен быть доступен для широкого круга посетителей

на пляже должно быть оборудование для оказания первой помощи

конфликтные ситуации и несчастные случае в месте отдыха должны предотвращаться.

Всего таких критериев 33. Голубым флагом пляж награждается только на один купальный сезон, а суда и гавани - на год. Чтобы снова получить Голубой флаг, нужно повторно проходить сертификацию проекта.

Где самые чистые пляжи в мире?

В 2026 году 8 стран получили более 100 Голубых флагов каждая.

Испания на первом месте по количеству чистых пляжей. В этом году 676 прибрежных зон страны получили Голубые флаги. Испания лидирует в рейтинге уже 30 лет подряд. Самые лучшие испанские пляжи в Аликанте - 77, Понтеведре - 56, Малаге - 45 Барселоне - 39 и Валенсии - 39. Греция на втором месте по количеству самых чистых пляжей в мире. В 2026 году страна получила 624 Голубых флага, на один больше, чем в прошлом году. Турция - третья в мире по чистым пляжам с 580 чистейшими прибрежными зонами. В этом году страна улучшила свой рекорд на 3 пляжа. Италия четвёртая с 525 пляжами с Голубыми флагами. За год средиземноморская страна увеличила количество самых чистых пляжей на 38. Португалия пятая с 396 Голубыми флагами. В этом году в стране оказалось на 6 чистых пляжей меньше, чем в прошлом. Франция на шестом месте. В республике жюри проекта в 2026 году насчитало 387 пляжей, соответствующих критериям экологической устойчивости и безопасности. Это на один пляж меньше, чем годом ранее. В Дании 140 пляжей получили сертификат Голубой флаг. В прошлом году в стране чистых пляжей было на сотню больше. Мексика замыкает топ-8 стран, где чистых пляжей больше ста. В 2026 году североамериканская страна отметилась 103 чистыми пляжами, улучшив свой результат на 5 пляжей по сравнению с прошлым годом.

Такие страны как Бразилия, Хорватия, Кипр, Великобритания, Ирландия, Израиль, Южная Африка и Нидерланды были отмечены более 50 Голубыми флагами каждая. В ОАЭ 47 пляжей были признаны лучшими по версии проекта Blue Flag.

Где самые чистые пляжи в Турции?

Купальный сезон в Турции начинается с третьего места в рейтинге лучших пляжей с самой чистой водой в мире. В 2026 году в стране 580 пляжей, 30 гаваней и 18 туристических судов с сертификатом Голубой флаг. Самые чистые пляжи Турции в провинции Анталия - 232; на втором месте - Мугла на юго-западе страны со 113 сертификатами Голубой флаг; Измир замыкает тройку лидеров турецких регионов с 60 отмеченными наградой пляжами. За ними следуют Балыкесир с 45 Голубыми флагами, Айдын - с 39 чистейшими пляжами и Самсун - с 19 сертифицированными прибрежными зонами. Также Голубые флаги получили Чанаккале, Мерсин, Текирдаг и Коджаэли.

Самое чистое черноморское побережье

Сертификаты Blue Flag в 2026 году получили пляжи четырёх черноморских стран (Россия, Грузия и Абхазия в сертификации не участвуют). Страны с самым чистым черноморским побережьем расположились в следующем порядке: